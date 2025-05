Snažno nevrijeme u Slavoniji: 'Led je bio veličine kokošjih jaja. Lomio je grane i uništavao usjeve'

Snažno nevrijeme pogodilo je danas Slavoniju, preciznije, područje Slavonskog Broda. Popodnevni sati donijeli su obilnu kišu, grmljavinu i tuču. Prema podacima aplikacije RainViewer, oborinski sustav prekrio je velik dio istoka Hrvatske, a radar prikazuje guste kišne oblake koji se sporo kreću i ispuštaju ogromne količine oborine.

"Snažno nevrijeme bilo je praćeno tučom kakvu mještani ne pamte. Prema dojavama čitatelja, led veličine kokošjih jaja zasuo je selo, lomeći grane, uništavajući usjeve i ostavljajući za sobom pravi pomor na imovini", navodi SB Online.

Dok Šumeće broji štete, u samom Slavonskom Brodu padala je obična kiša bez leda, a vjetar je bio slabijeg intenziteta. U javnoj vatrogasnoj postrojbi neslužbeno su rekli da imaju "pune ruke posla" i niz poziva za intervenciju. Za sada nema službenih podataka o razmjerima štete, ni o eventualnim ozlijeđenima, no prognoze najavljuju mogućnost novih pljuskova u noći. Građanima se savjetuje oprez i da prate razvoj situacije.

Upozorenje na opasne vremenske uvjete brzo je i službeno potvrđeno – DHMZ je za istočnu Hrvatsku izdao žuti meteoalarm zbog potencijalno opasnog grmljavinskog nevremena. Upozorava se na lokalno izražene pljuskove s grmljavinom, mogućnost tuče, obilnu kišu, kao i bujične i urbane poplave.

Premda je ovakvo nevrijeme mnoge iznenadilo, stručnjaci su ga najavljivali još danima ranije. Prognostičar Krunoslav Mikec iz DHMZ-a upozorio je da nas tijekom tjedna na kopnu očekuje promjenjivo vrijeme s povremenom kišom i mogućim izraženijim pljuskovima, ali i razdobljima sunčanog vremena, koja bi dugotrajnija mogla biti u petak. Dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 14 i 19 °C.

U istočnim dijelovima Hrvatske, uključujući Slavoniju, utorak će obilježiti pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na pojedinim lokacijama oborine su obilnije, a dnevna temperatura kreće se između 16 i 19 °C, dok je jutarnja temperatura od 12 do 14 °C.

U središnjoj Hrvatskoj temperatura će biti nešto niža – od 10 do 15 °C – uz oblačno vrijeme, povremenu kišu i umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu puše jugo, povremeno i jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. Uz promjenjivu naoblaku očekuje se kiša i grmljavina, a moguće su i izraženije nevere.

U Lici i Gorskom kotaru lokalno su mogući obilniji pljuskovi i grmljavina, uz dnevne temperature između 11 i 16 °C, dok se na sjevernom Jadranu očekuje između 16 i 19 °C. Dalmacija će biti toplija, s najvišim dnevnim temperaturama između 18 i 22 °C, uz promjenjivu naoblaku, povremenu kišu i izraženije lokalne pljuskove. Puhat će slabo do umjereno jugo, a povremeno i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na krajnjem jugu Hrvatske jugo može biti i jako, a more valovito do umjereno valovito.

Prema aktualnoj prognozi, petak bi mogao donijeti više sunca i stabilnije vrijeme, no do tada nas čeka još nekoliko dana s promjenjivim uvjetima. DHMZ upozorava na moguće lokalne nepogode, osobito u unutrašnjosti zemlje, a osobito treba pratiti razvoj situacije u istočnim krajevima gdje je tlo već zasićeno vodom.