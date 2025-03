Potres u Mjanmaru ubio preko 1700 ljudi, panika i evakuacije u Bangkoku: 'Zgrade pucaju!'

​​​​​​

8:15 - Stanovnici Bangkoka i zaposlenici nekoliko vladinih institucija hitno su evakuirani u ponedjeljak ujutro nakon što su prijavljene vibracije i pukotine na zgradama, javlja Bangkok Post. Pojedini svjedoci tvrde da su čuli zvuk pucanja zidova, što je izazvalo val panike među prisutnima.

Evakuacija je započela oko 10 sati, a među najpogođenijima su zgrade vladinog kompleksa na ulici Chaeng Watthana, Ministarstvo rada u okrugu Din Daeng, kao i sudske institucije na cesti Ratchadaphisek. Osim toga, ispraznjene su i prostorije Državne stambene banke u okrugu Huai Khwang, Kaznenog suda u Ratchadaphiseku te Ureda za socijalno osiguranje u Din Daengu.

Video shot of iconic Mahanakorn building swaying during #Bangkok earthquake that occurred on Friday, March 28, around 1:20pm local time. pic.twitter.com/2pBW03PVc7