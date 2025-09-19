Počinje suđenje u aferi 'Po babi i stričevima': Na optuženičkoj klupi četiri bivša ministra

Danas počinje suđenje u aferi 'Po babi i stričevima' koje je jedinstveno u hrvatskom pravosuđu jer su optužena čak četiri bivša ministra iz vlade Andreja Plenkovića – Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić i Boris Milošević – te gradonačelnik Županje Damir Juzbašić. Optužnica iz listopada 2022. postala je pravomoćna u ožujku 2025., nakon dugih postupaka i žalbi obrane.

USKOK Horvata tereti da je 2018. nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna potpora, dok se Miloševiću i Tolušiću stavlja na teret pogodovanje tvrtkama, a Aladroviću nezakonita zapošljavanja. Svi optuženi negiraju krivnju. Nekoliko suoptuženih, među njima Ana Mandac, priznali su krivnju i nagodili se s USKOK-om.

Tijekom postupka sudovi su se bavili zakonitošću 310 dokaza, a Vrhovni sud je nekoliko puta vraćao predmet optužnom vijeću. Neki su to tumačili kao pokušaj da se suđenje ne iskoristi u izbornoj kampanji 2024.

Horvat je uhićen 2022. i kratko bio u Remetincu, a danas radi u Končaru. Milošević je predsjednik SNV-a, dok su Aladrović i Tolušić otišli u privatni sektor, pri čemu je Tolušić otvorio vinariju i vodi poseban spor s EPPO-om.