Početkom jeseni novi testovi za otkrivanje krvi u stolici

S početkom jeseni počet će se upotrebljavati novi kućni testovi na nevidljivu krv u stolici u programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Umjesto hemokult testa s tri pločice na koje treba nanijeti tri uzorka stolice tri dana uzastopce, uvodi se novi test koji traži dva uzorka u epriveti u i jednostavnije se koristi.

- Novi test je jednostavniji za upotrebu i puno je specifičniji i osjetljiviji. To je fekalno imunokemijski test, što znači da otkriva ljudski hemoglobin i smanjit će se broj lažno pozitivnih testova, kakvih je bilo do sada. Postojećim bi testom, naime, uzorci kod osobe koja je dva do četiri dana prije testiranja konzumirala suhomesnate proizvode ili c vitamin, pokazali lažno pozitivan rezultat. Novi test detektira isključivo ljudski hemoglobin pa je precizniji - kaže prof. Neven Ljubičić, predsjednik Povjerenstva za provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i liječnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Sestre milosrdnice.

Ožujak je mjesec u kojem se nastoji podići svjesnost o raku debelog i završnog crijeva, najčešćem tumoru u Hrvatskoj i drugom po redu prema smrtnosti od malignih bolesti. Godišnje od raka debelog crijeva umire oko 2100 osoba. - Taj bi tumor zapravo mogao biti najrjeđi, zato jer ga je moguće spriječiti. Kad bi danas napravili kolonoskopiju svima i pritom odstranili sve polipe, sljedeće godine ne bismo imali nijedan slučaj raka debelog crijeva – slikovito objašnjava prof. Ljubičić. Kolorektalni rak, naime, može se spriječiti ako se na vrijeme otkrije. Razvija se iz polipa koji nastaju u debelom crijevu i čijim odstranjivanjem se otklanja i mogućnost razvoja tog zloćudnog tumora. Polipi se otkrivaju kolonoskopskim pregledom; nije ugodan, ali spašava život.

Ono što može usmjeriti na potrebu kolonoskopije je kućni test na prisustvo nevidljive krvi u stolici. Testove šalju nadležni zavodi za javno zravstvo starijima od 50 godina na kućnu adresu, a u slučaju pozitivnog tesat, poziva ih se na kolonoskopiju. Nacionalni program ranog otkrivanaj raka debelog crijeva odvija se u dvogodišnjim ciklusima i rijekom svakog ciklusa na kolonoskopiju se pozove oko 6000 ljudi. A karcinom ili pretkancerozni polipi budu otkriveni u cca 2000 slučajeva. Oko dva milijuna ljudi testirano je od 2017. do danas, a među njima je velik udio onih koji se testiraju redovno.

Najveći problem je mali odaziv, i na testiranje a još više na kolonoskopiju. Samo se oko trećine pozvanih odazove na kolonoskopiju, a tek svaka peta osoba pošalje svoj uzorak stolice. - Odaziv se poveća u ožujku, kada provodimo kampanju ranog otkrivanja, i to za 20 posto do 25 posto, a u ostalom dijelu godine nedovoljan je - kaže prof. Ljubičić, izrazivši nadu da će novi testovi koje će zavodi za javno zdravstvo ubuduće slati na kućne adrese, zbog jednostavnije upotrebe pridonijeti boljem odazivu.

Na testiranje se pozivaju osobe od 50. nadalje, ali novi oportunistički program probira obuhvaća osobe s povećanim rizikom kao što su genetske predispozicije, upalne bolesti crijeva, druge vrste raka. Rizik je veći ako su roditelji, braća i sestre od raka oboljeli kad su bili mlađi od 50 godina. Primjerice, osoba čiji je roditelj od raka crijeva obolio s 47 godina, na prvu bi kolonoskopiju trebala svakako s 37 godina, dakle deset godina prije te dobi.