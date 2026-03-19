Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI SKANDAL

Trumpov šef za borbu protiv terorizma dao ostavku pa završio pod istragom FBI-a, suočen je s ozbiljnim optužbama

Foto: REUTERS
1/7
Autor
Lorena Posavec
19.03.2026.
u 11:49

"Ne mogu mirne savjesti podržati rat u Iranu koji je u tijeku", napisao je u objavi u kojoj je najavio ostavku

FBI je otvorio istragu protiv Joea Kenta, bivšeg šefa Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma predsjednika Donalda Trumpa, koji je dao ostavku na tu dužnost zbog protivljenja ratu u Iranu, prema više novinskih izvješća. Istraga protiv Kenta odnosi se na optužbe da je zloupotrijebio povjerljive informacije, rekla su u srijedu za Semafor četiri neimenovana izvora upoznata sa slučajem. Istraga je započela prije nego što je napustio dužnost, rekli su izvori, a jedan od njih ju je okarakterizirao kao istragu koja je trajala mjesecima. Njime se bavi Kriminalni odjel ureda, rekao je izvor za CBS News.

Taylor Budowich, bivši zamjenik šefa osoblja Bijele kuće, čini se da je aludirao na istragu ubrzo nakon što je Kent odstupio, piše The Independent. Na X-u je napisao da je bivši šef protuterorističke službe "često bio u središtu curenja informacija o nacionalnoj sigurnosti". Kent, veteran s 20-godišnjim stažem u vojsci koji je služio u Iraku i Afganistanu, objavio je svoju ostavku na X-u u utorak, gdje je brzo postala viralna, prikupivši gotovo 100 milijuna pregleda. "Ne mogu mirne savjesti podržati rat u Iranu koji je u tijeku", napisao je. "Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj naciji i jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija".

Voditelj podcasta Tucker Carlson objavio je u srijedu navečer intervju s Kentom, tijekom kojeg je bivši šef protuterorističke akcije ponovio svoju tvrdnju da su "Izraelci donijeli odluku o poduzimanju ove akcije" i da Iran nije ni blizu razvoju nuklearne bombe. Bijela kuća je Kentov odlazak odbacila kao beznačajan. "Prošlo je neko vrijeme otkako ga je predsjednik vidio ovdje u Bijeloj kući", rekla je u srijedu Trumpova glasnogovornica Karoline Leavitt. "Ova osoba nije bila uključena ni u jedan od razgovora prije operacije i tijekom cijele ove operacije".

Također je osporila tvrdnje da Teheran ne predstavlja prijetnju SAD-u, napisavši na X-u da predsjednik "ima snažne i uvjerljive dokaze da će Iran prvi napasti Sjedinjene Države". Kada su ga u utorak pitali o Kentu, Trump  je rekao: "Uvijek sam mislio da je slab po pitanju sigurnosti. Dobro je što je otišao". Nedavne ankete pokazuju da se više Amerikanaca protivi sukobu u Iranu nego što ga podržava.

Ključne riječi
napad na Iran Izrael Iran FBI Donald Trump SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kopenhagen - glavni i najveći grad Danske
Video sadržaj
NOVI PRISTUP

U ovim gradovima turisti sada mogu dobiti besplatne ture i kavu: Evo što trebaju napraviti

Turisti će, uz dokaz poput fotografije ili karte, moći ostvariti pogodnosti kao što su besplatne ture, kava ili popusti na ulaznice za gradske atrakcije. Bremen već ima slična iskustva kroz suradnju s Deutsche Bahnom, u sklopu koje se nagrađuju gosti koji u grad dolaze noćnim vlakom. “Kampanja ima odlične reakcije naših posjetitelja i potaknula nas je da dodatno proširimo koncept, jačajući Bremen kao održivu destinaciju“

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!