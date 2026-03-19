Trumpov šef za borbu protiv terorizma dao ostavku pa završio pod istragom FBI-a, suočen je s ozbiljnim optužbama

FBI je otvorio istragu protiv Joea Kenta, bivšeg šefa Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma predsjednika Donalda Trumpa, koji je dao ostavku na tu dužnost zbog protivljenja ratu u Iranu, prema više novinskih izvješća. Istraga protiv Kenta odnosi se na optužbe da je zloupotrijebio povjerljive informacije, rekla su u srijedu za Semafor četiri neimenovana izvora upoznata sa slučajem. Istraga je započela prije nego što je napustio dužnost, rekli su izvori, a jedan od njih ju je okarakterizirao kao istragu koja je trajala mjesecima. Njime se bavi Kriminalni odjel ureda, rekao je izvor za CBS News.

Taylor Budowich, bivši zamjenik šefa osoblja Bijele kuće, čini se da je aludirao na istragu ubrzo nakon što je Kent odstupio, piše The Independent. Na X-u je napisao da je bivši šef protuterorističke službe "često bio u središtu curenja informacija o nacionalnoj sigurnosti". Kent, veteran s 20-godišnjim stažem u vojsci koji je služio u Iraku i Afganistanu, objavio je svoju ostavku na X-u u utorak, gdje je brzo postala viralna, prikupivši gotovo 100 milijuna pregleda. "Ne mogu mirne savjesti podržati rat u Iranu koji je u tijeku", napisao je. "Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj naciji i jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija".

Voditelj podcasta Tucker Carlson objavio je u srijedu navečer intervju s Kentom, tijekom kojeg je bivši šef protuterorističke akcije ponovio svoju tvrdnju da su "Izraelci donijeli odluku o poduzimanju ove akcije" i da Iran nije ni blizu razvoju nuklearne bombe. Bijela kuća je Kentov odlazak odbacila kao beznačajan. "Prošlo je neko vrijeme otkako ga je predsjednik vidio ovdje u Bijeloj kući", rekla je u srijedu Trumpova glasnogovornica Karoline Leavitt. "Ova osoba nije bila uključena ni u jedan od razgovora prije operacije i tijekom cijele ove operacije".

Također je osporila tvrdnje da Teheran ne predstavlja prijetnju SAD-u, napisavši na X-u da predsjednik "ima snažne i uvjerljive dokaze da će Iran prvi napasti Sjedinjene Države". Kada su ga u utorak pitali o Kentu, Trump je rekao: "Uvijek sam mislio da je slab po pitanju sigurnosti. Dobro je što je otišao". Nedavne ankete pokazuju da se više Amerikanaca protivi sukobu u Iranu nego što ga podržava.