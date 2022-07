Gužve na cestama: Kolona kod Bajakova je duga 12 km, pojačan promet diljem zemlje

Špica sezone u splitskoj zračnoj i trajektnoj luci

Špica sezone u Splitu na samom je vrhuncu, pa se za vikend u zračnoj luci na Resniku očekuje 215 zrakoplova i 50 tisuća putnika, a ništa manje gužve neće biti ni u trajektnoj luci kroz koju će proći 80 tisuća putnika i 16 tisuća vozila.

Šef Službe prihvata i otpreme putnika Zračne luke Split Mate Melvan je uvjeren kako će to biti najbolji vikend sezone po broju putnika.

Najveće gužve, rekao je, obično su krajem srpnja ili početkom kolovoza, a ovaj je vikend taman na granici, 31. srpnja, tako će to biti taj najbolji vikend u sezoni.

Izvijestio je i da je jedan let otkazan danas, a jedan jučer jer taj njemački avioprijevoznik ima određenih problema. No, dodao je, to nije ništa posebno, to su mala odstupanja, uobičajeno je stanje u zračnoj luci.

A da je špica sezone i u trajektnoj luci potvrdila je Hini koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić koja je navela da će kroz vikend u luci imati više od 80 tisuća putnika i 16 tisuća vozila zbog čega će to biti udarni vikend.

U lukama se i dalje traži mjesto više pa je jutros u 9,45 sati iz Splita za Supetar zaplovila izvanredna linija, a još će jedan biti i u 13,30 sati.

"Velike su gužve ne samo u splitskoj luci već i u Supetru zbog čega jedno određeno vrijeme kontinuirano imamo izvanredne linije prema Braču", rekla je Ivulić.