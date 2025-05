Počeo je snimati ponudu restorana, a sad ga slušaju tisuće. Jedan od najgledanijih gurmana: 'Objavili smo i popis preporuka'

Iako bi mnogi pomislili da je sve krenulo slučajno – objavom menija jednog restorana – istina je nešto drugačija. „Ljubav prema vinu i video produkciji kojom sam se tada bavio bila je polazna točka. Nakon toga sve je zapravo krenulo iz Pivnice i restorana Tomislav u Križevcima“, prisjeća se Miroslav, po struci diplomirani novinar. Spoj strasti prema gastronomiji, putovanjima i stvaranju video sadržaja rezultirao je nastankom YouTube kanala Gastro tražilica , koji je danas poznato ime među gurmanima u Hrvatskoj i regiji. Kanal se etablirao kao pouzdan vodič kroz autentične okuse Balkana, od lokalnih konoba do skrivenih restoranskih bisera.

Miroslav danas ima više od 127.000 pretplatnika na YouTubeu, 132.100 pratitelja na TikToku, 117.000 na Instagramu i 92.000 na Facebooku – što čini publiku od gotovo pola milijuna ljudi. Iako je projekt krenuo kao hobi, danas je Gastro tražilica ozbiljan posao i regionalno prepoznat brend.



Početak je bio daleko od glamura. „Prvi video? Nismo imali profesionalnu opremu, bilo je treme, ali to je bio dio šarma. Snimali smo u Križevcima i pokušali prikazati ponudu hrane što zanimljivije. Danas se nasmijemo kad pogledamo te prve epizode, ali upravo su nas one usmjerile“, kaže Miroslav. Na početku su reakcije ljudi znale biti burne – od podsmijeha do nevjerice. „Mnogi su mislili da smo inspekcija. Ljudi su nas gledali kao čudake – tko to još dolazi snimati dok jede? Danas je situacija potpuno drukčija, restorani nas prepoznaju, a kod mnogih je, nakon objave videa, došlo do povećanja prometa i vidljivosti, pa su i sami svjesni koliko kvalitetna prezentacija može pomoći.“

Gastro tražilica danas djeluje s jasno definiranim pravilima i bez kompromisa. „Proces kreće istraživanjem – osluškujemo publiku, čitamo komentare, a najviše nas privuče dobra priča iza restorana“, objašnjava Miroslav. Autentičnost mu je ključna.

„U početku smo dolazili isključivo najavljeni jer smo tek počinjali i trebalo je pripremiti opremu. Danas je omjer pola-pola. Uvijek tražimo dozvolu za snimanje, ali biramo sami što ćemo jesti i što preporučiti. Ako nam se hrana ne svidi, video jednostavno ne objavimo. To uvijek jasno iskomuniciramo vlasnicima – bilo da je riječ o našem izboru restorana ili o promo suradnji.“

Zanimljivo je da čak i kad nije "na zadatku", teško može potpuno isključiti ono što sam zove "recenzentski mozak". "Trudim se opustiti – ipak ja nisam struka već gurman", priznaje. "Ako primijetim neki poseban detalj, naravno da ću ga zapamtiti, ali ne zapisujem niti analiziram kao na snimanju. Uživanje je uvijek u prvom planu, zato sam i počeo raditi ovaj posao!" Iako obilazi desetke restorana mjesečno, kod kuće se – kaže – kuha iz gušta. "Kuham kad stignem, najviše iz gušta. A kod mame… e, tamo se najčvršće recenzira!" dodaje Miroslav. "Mama ima svoje standarde i često me podsjeti da ništa ne može protiv mamine domaće kuhinje." Obitelj mu je, kaže, najveća podrška. "Prate kanal i znaju ponekad iskreno reći kad im se neka recenzija više ili manje svidjela."

Budući da je istinska objektivnost ključ njegova uspjeha, Miroslav ističe kako im je i iskrenost vrlo bitna. "Nekada nas pokušaju očarati s najboljim stolom ili ponudama dodatnih jela, ali recenzija mora ostati objektivna. Ljudi nam vjeruju upravo zbog toga. Kad bismo se prodali, izgubili bismo vjerodostojnost", kaže. Takav pristup s vremenom je donio i visoku posjećenost, no Miroslav se s time nije previše opterećivao. "To nije bio naš cilj. Naša misija bila je samo pružiti ljudima pravo gastronomsko iskustvo."

Kako bi svoju strast prema hrani podijelio s još većim brojem ljudi, Miroslav je odlučio napraviti online gastronomski vodič koji je pravo blago za ljubitelje dobre hrane. Obuhvaćeni su restorani diljem Balkana i zablježene personalizirane preporuke. Posebno su istaknuti oni restorani koji su se izdvojili ne samo kvalitetom hrane nego i njegovanjem tradicije. Restorani koji su dobili posebnu preporuku mogu se pohvaliti s ekskluzivnom naljepnicom na vratima, koja simbolizira izvrsnost i poštovanje autentične kuhinje.

Iako Miroslav ne voli generalizirati o najboljim kuhinjama, ističe da je balkanska kuhinja bogata i raznolika. Njegovi favoriti uključuju jela koja potiču iz lokalne, domaće kuhinje, a često ističe koliko mu znači jednostavnost. "Dobra hrana najčešće je jednostavna hrana. Bez pretencioznosti, ali s puno ljubavi u pripremi", objašnjava Miroslav i naglašava da ljubitelji hrane trebaju cijeniti tradiciju, bilo da su u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili Makedoniji. "Gledam regiju kao veliku gastronomsku cjelinu. Svaka zemlja ima svoje specijalitete, od sarajevskih ćevapa do dalmatinskih specijaliteta, no najvažnije je da shvatimo koliko su važni lokalna kuhinja i sezonski proizvodi."

Kad ga pitamo postoji li jelo s kojim u restoranu ne možemo pogriješiti, ima jasan savjet: "Uvijek birajte jela po kojima je regija poznata – to je najsigurniji put do dobrog tanjura. Slušajte preporuke lokalaca, tamo gdje oni jedu najčešće je dobra hrana. Ako ste u prilici, bacite pogled i na Google recenzije – nisu 'Biblija', ali mogu biti dobra smjernica. Posebno obratite pozornost na fotografije, često su puno realnije od onih s društvenih mreža." I jedan bonus savjet: "Izbjegavajte restorane s golemim jelovnicima, to često znači da restoran svaštari i da ne posvećuje dovoljno pozornosti samoj namirnici."

Danas, s obzirom na to da je Miroslav posjetio više od 1000 restorana, nije uvijek lako odlučiti koji mu je restoran najdraži, ali postoji nekoliko mjesta koje uvijek rado posjeti – Didin Konak u Baranji, Kafanica Pod Lozom u Zemunu, Javor Mrzenci u Skopju, Bašča kod Ene u Sarajevu, i Bistro Europa u Svetom Ivanu Zelini. Sve ove restorane možete pronaći u njegovom online gastronomskom vodiču, koji predstavlja pravu gastronomsku kartu Balkana.