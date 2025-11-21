Počelo trgovanje dionicama tvrtke Tokić, prikupljaju se sredstva za novi LDC i akvizicije

Nakon inicijalne javne ponude (IPO), tvrtka Tokić jučer je svečano obilježila uvrštenje svoje dionice na službeno tržište Zagrebačke burze. U IPO-u je prethodno upisano svih milijun novoizdanih dionica te dostavljene ponude za kupnju 154.217 postojećih dionica, čime udio dosadašnjih vlasnika iznosi 71,7%. Konačna cijena po dionici određena je na 20,20 eura, a ukupan iznos prikupljenih sredstava dosegnuo je 23,3 milijuna eura. Iz Tokića ističu kako će uspješno zaključen IPO i uvrštenje na ZSE-a ubrzati investicijski ciklus kompanije i omogućiti joj da isporuči još veću vrijednost kupcima i dioničarima.

Prema riječima Dražena Jurkovića, člana Uprave i glavnog financijskog direktora, prikupljena sredstva usmjerit će se u novi logističko-distributivni centar, potencijalne akvizicije te daljnju digitalizaciju poslovanja, čime će Tokić grupa dodatno učvrstiti svoju poziciju regionalnog lidera na tržištu Hrvatske i Slovenije. Predsjednica Uprave ZSE-a Ivana Gažić rekla je da je Tokićev IPO treći u u ovoj godini, po čemu je domaća burza među 30 najuspješnijih u svijetu.

Ovogodišnji IPO-i potaknuli su rekordan interes građana, uz velik udio digitalnih upisa te veće uključivanje malih ulagatelja. Mali ulagatelji upisali su, naime, 37% ukupno ponuđenih dionica, od čega se više od 10% odnosi na radnike u Hrvatskoj i Sloveniji. Ilija Tokić, osnivač i suvlasnik Tokić grupe, podsjetio je kako su prije više od tri desetljeća kao obiteljska tvrtka krenuli s ciljem da budu prvi izbor za autodijelove i znanje u mobilnosti. Danas su javno dioničko društvo, odgovornost je veća, ali i potencijal, izjavio je.