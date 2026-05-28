tržište nekretnina

Petra i Ante Todorić nastavili niz poslovnih uspjeha s Regent Real Estate

Regent Real Estate
Foto: Dado Miloš
1/15
VL
Autor
Promo
28.05.2026.
u 12:18

Svoj daljnji rast Regent Real Estate potvrđuje i novim projektom – Altura Residences u Splitu

Kvalitetne novogradnje već dulje vrijeme zauzimaju središnje mjesto na hrvatskom tržištu nekretnina, uz kontinuirano visok interes kupaca. Potražnja za kvalitetnim novogradnjama kontinuirano raste, a kupci su sve informiraniji i zahtjevniji – traže više od same lokacije i kvadrature. U fokusu su danas projekti koji nude cjelovit koncept stanovanja, dugoročnu vrijednost i višu razinu kvalitete.

U tom kontekstu sve se jasnije profiliraju agencije koje znaju prepoznati takve projekte. Među njima je Regent Real Estate, agencija za luksuzne nekretnine iza koje stoje supružnici Petra i Ante Todorić. U nepune tri godine poslovanja izgradili su snažnu prisutnost na domaćem i međunarodnom tržištu, s portfeljem koji obuhvaća najatraktivnije lokacije diljem Hrvatske.

Jurica Jelavić, arhitekt, Ante i Petra Todorić, Emil Šverko, arhitekt
Foto: Dado Miloš
Foto: Dado Miloš

Svoj daljnji rast Regent Real Estate potvrđuje i novim projektom – Altura Residences u Splitu, za koji su postali ekskluzivni zastupnik za prodaju. Suradnja je predstavljena na posebnom događanju koje je okupilo partnere i uzvanike iz sektora nekretnina, čime je dodatno naglašeno širenje portfelja agencije i njezina usmjerenost na projekte visoke kvalitete.

Altura Residences
Foto: Dado Miloš

Riječ je o suvremenom stambenom projektu smještenom u mirnom dijelu kvarta Visoka, između dva glavna gradska pravca — Poljičke ceste i Ulice Domovinskog rata — što mu osigurava izvrsnu prometnu povezanost i dodatno ga pozicionira kao jednu od kvalitetnijih novogradnji u Splitu. Projekt Altura Residences sastoji se od dvije suvremeno oblikovane stambene zgrade: Z1 s 26 stambenih jedinica i Z2 s 42 stambene jedinice, početne cijene od 184.851 €, a namijenjen je širokom spektru kupaca zahvaljujući mogućnosti kupnje putem kredita – od onih koji traže prvi dom do investitora.

Anđela Kaćunko, Andrea Šarić, Petra Todorić, Dora Kaćunko
Foto: Dado Miloš
Foto: Dado Miloš

Naglasak je stavljen na funkcionalnost, kvalitetu gradnje i ugodan svakodnevni život, dok lokacija dodatno doprinosi njegovoj atraktivnosti – u blizini su svi ključni sadržaji, a ostatak grada lako je dostupan. Početak gradnje planiran je za ljeto 2026. godine, a useljenje sredinom 2028., što Altura Residences već sada pozicionira kao jedan od projekata koji će privući pažnju kupaca u narednom razdoblju.

Ovim projektom Regent Real Estate nastavlja svoj fokus na kvalitetne novogradnje i pažljivo odabrane investicije, potvrđujući poziciju agencije koja prati suvremene trendove i potrebe tržišta, a više informacija dostupno je na web stranici agencije.

Regent Real Estate event
Foto: Dado Miloš

