10 novih poduzetnika ulazi u program koji je dosad generirao 3,9 milijuna eura društvene vrijednosti

Deset novih impact poduzetnika iz područja zdravstva, skrbi, sigurnosti hrane, prehrane, biotehnologije, održive mode i održive gradnje odabrano je za jubilarni, 10. ciklus programa Pokreni nešto svoje, jedinstvenog akceleratora u Hrvatskoj posvećenog mikro poduzetnicima s pozitivnim društvenim i okolišnim učinkom. Njihovim ulaskom zajednica programa raste na ukupno 78 hrvatskih poduzeća, a program koji provode Philip Morris Zagreb i ACT Grupa u proteklih je deset godina u razvoj impact poduzetništva uložio gotovo milijun eura i stvorio više od 3,9 milijuna eura društvene vrijednosti.

Novi sudionici proglašeni su danas u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu, na događanju koje je okupilo organizatore, partnere, predstavnike poslovne i akademske zajednice, institucija, sudionike programa i medije.

Ovom prilikom, Anita Letica, predsjednica Uprave tvrtke Philip Morris Zagreb, izjavila je: „Programom Pokreni nešto svoje, koji smo pokrenuli s ACT Grupom podržavamo poduzetnike koji imaju inovativne ideje, ali im za njihov razvoj trebaju konkretna financijska podrška, znanje, vidljivost i prava mreža ljudi. Kroz proteklih deset godina program je izrastao u jedinstven akcelerator za impact poduzetnike u Hrvatskoj, kroz koji su prošli brojni projekti iz različitih područja, od zdravstva do ekologije i digitalnih rješenja, koji danas uspješno posluju, rastu i stvaraju dodatnu društvenu vrijednost. Zato nam je važno da poduzetničke priče imaju prostor za daljnji rast i razvoj jer njihov uspjeh ne ostaje samo na razini pojedinog poslovanja, nego doprinose i zajednicama u kojima djeluju, a neki i izvan granica Hrvatske“.

U jubilarnoj godini program je dodatno ojačan partnerstvom s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Ekonomskim fakultetom u Zagrebu.

Obraćajući se prisutnima, Irena Weber, generalna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca izrazila je podršku programu te naglasila: „Impact poduzetnici stvaraju novu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo kroz inovacije i održive poslovne modele te svojim radom mijenjaju društvo na bolje. HUP se priključio podršci projektu jer partnerstva poput ovoga imaju stratešku vrijednost, ona povezuju poslovnu zajednicu, institucije, akademski sektor i pojedince spremne ulagati u razvoj poduzetništva. Kada poduzetnici s potencijalom dobiju pravu priliku, znanje i podršku za rast, koristi od toga imaju i lokalne zajednice, tržište rada i gospodarstvo u cjelini“. Poduzetništvo je pokretač hrvatskog gospodarstva. Poduzetnici stvaraju novu vrijednost za hr gosd i mijenjaju društvi na bolje i zato treba dati svu moguću podršku ovakvim poduzetničkim idejama“.

Dr.sc. Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izjavila je: „Danas dobre poduzetničke ideje moraju biti puno više od tržišno zanimljivih rješenja, one trebaju biti promišljene, održive i usmjerene na stvarne potrebe društva. Upravo zato program Pokreni nešto svoje smatram iznimno vrijednim jer prepoznaje poduzetnike u trenutku kada su im znanje, mentorska podrška i kvalitetna struktura razvoja najpotrebniji kako bi svoju ideju pretvorili u održiv poslovni model. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s ponosom se uključio kao partner programa jer vjerujemo u važnost povezivanja akademske zajednice, poduzetnika i poslovnog sektora. Takve suradnje stvaraju snažniji poduzetnički ekosustav, potiču razmjenu znanja i iskustava te otvaraju prostor inovacijama koje mogu dugoročno doprinositi razvoju gospodarstva i društva u cjelini“.

Prema analizi ACT Grupe svaki euro uložen u program u 2025. godini generirao 4,86 eura društvene vrijednosti kroz nova radna mjesta, razvoj inovativnih proizvoda i usluga te rješenja koja doprinose društvu i zajednici. Voditeljica podrške poduzetnicima u ACT Grupi i koordinatorica programa Pokreni nešto svoje, Ana Brigović, istaknula je: „ACT Grupa već više od 20 godina radi na tome da se izgradi put prema boljoj ekonomiji i za to trebamo osnažiti sve dionike uključene u proces i jačati kapacitete u znanju i upravljanju utjecajem te raditi s poduzetnicima. Mali i srednji poduzetnici okosnica su gospodarstva. PMZ dijeli naše vrijednosti i već deset godina pionirski podržava poduzetnike koji svojim radom stvaraju društveno dobro“.

Poduzetnička rješenja PNS 2026.

DHM, Marka Matijevića, pruža cjelovita rješenja za upravljanje sigurnošću hrane u restoranima.

Guiding Wave, Marijana Živića, razvija Word Tube, mobilnu aplikaciju koja djeci s kašnjenjem u govoru pomaže učiti riječi kroz strukturirane vizualne vježbe, razvijene upravo za neverbalnu djecu.

HrskAM, Ane Matekalo, proizvodi liofilizirano voće kao nutritivno vrijednu grickalicu.

Kroy, Kristijana Bartola, razvija rješenje za modne brendove koje omogućuje optimizaciju proizvodnje i smanjenje modnog otpada već u fazi krojenja i dizajna odjevnih predmeta.

Lyzor Tx, Lorene Derežanin, razvija digitalne alate za bržu i učinkovitiju identifikaciju bakteriofaga u svrhu borbe protiv visokorezistentnih bakterija.

Metastruct, Lucije Stepinac i Dijane Malek, bavi se projektiranjem i proizvodnjom topološki optimiziranih građevinskih sustava koji smanjuju potrošnju proizvodnog materijala, troškove i emisije CO₂ te pojednostavljuju gradnju.

MORNING, Tijane Bogdanović, razvija Morning Lab granole, ukusan i funkcionalan izbor za zdrav doručak, bez rafiniranih šećera i umjetnih zaslađivača.

Mundomilija, Dore Marinić, razvija Neuro Tale, senzomotoričku metodu podučavanja za rani razvoj djeteta, osmišljenu tako da se može uklopiti u kurikulume vrtića.

Sweetmess Company, Katarine Dumić, razvija proizvode za intimnu njegu žena koji su ekološki, dermatološki dokazani i proizvedeni u Hrvatskoj.

Vincentia, Denisa Mijolovića, razvija digitalnu platformu za pronalazak pružatelja njege i skrbi u kući, namijenjenu starijim osobama i drugim osobama kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu.

Sudionicima osigurana bespovratna sredstva i tailor-made mentorski program

U ovogodišnjem ciklusu osiguran je ukupni fond od 90.000 eura, koji se raspodjeljuje na bespovratna sredstva za deset odabranih poduzetnika te šestomjesečni mentorski i edukacijski program koji poduzetnicima pomaže u razvoju poslovanja, jačanju tržišne pozicije i mjerenju društvenog učinka njihovih projekata. Cilj je da iz programa izađu s konkretnim alatima za rast i dugoročnu održivost poslovanja. Sudionicima se svake godine osigurava više od 400 sati mentorskog rada kroz individualne konzultacije, specijalizirane radionice i grupne treninge, a upravo mentorsku podršku i pristup poslovnoj mreži dosadašnji polaznici ističu kao jednu od najvećih vrijednosti programa.

Brojne prilike za rast i razvoj poslovanja

Program podržava poduzeća koja su već implementirala ili razvijaju društvenu ili ekološku inovaciju te im pruža kombinaciju financijske podrške, mentorstva, edukacije, poslovnog povezivanja i medijske vidljivosti. Stručni mentori pomažu mikropoduzećima u tržišnom pozicioniranju, jačanju brenda i reputacije, te postizanju održivosti i boljih financijskih rezultata. Kroz povezivanje s alumni zajednicom i potencijalnim korporativnim partnerima, sudionicima se otvaraju nove prilike za rast i razvoj. Među alumnima programa danas su i poduzetnici prepoznati izvan granica Hrvatske, poput CIDRANI-ja i Alberta Gajšaka, dok većina sudionika uspješno razvija svoje poslovanje u Hrvatskoj u područjima zdravlja, obrazovanja, kulture, turizma, prehrane, zaštite okoliša, između ostalog.

DHM, Marko Matijević

DHM pruža cjelovita rješenja za upravljanje sigurnošću hrane u restoranima.

Marko Matijević bivši je ugostitelj s 20 godina iskustva u vođenju restorana, trgovine mješovitom robom i prerade mesa. Veliki je zaljubljenik u tehnologiju te automatizaciju procesa u HORECA industriji. Također, kreator je aplikacije DHM – Digital HACCP Manager koja predstavlja digitalni način vođenja HACCP evidencija. Aplikacija pomaže u svakodnevnom vođenju posla na način da podržava digitalni unos evidencija, nudi mogućnost pregleda i kontrole unosa te online pohrane podataka. Aplikacija služi I za kontrolu zaposlenika i opreme – na jednom mjestu vodi se kontrola sanitarnih iskaznica, higijenskih minimuma, atestova opreme i ostalih potrebnih dozvola. Nakon unosa podataka generira se PDF dokument koji je u skladu sa zakonskom regulativom.



Guiding Wave, Marijan Živić

Word Tube je mobilna aplikacija koja djeci s kašnjenjem u govoru pomaže učiti riječi kroz strukturirane vizualne vježbe, razvijene upravo za neverbalnu djecu.

Marijan Živić je product manager i AI stručnjak s iskustvom u razvoju i skaliranju digitalnih proizvoda, specijaliziran za validaciju ideja, izradu produktnih strategija i lansiranje AI rješenja. Osnivač je Guiding Wavea, obrta za informatičke usluge koji se bavi razvojem i vođenjem digitalnih proizvoda. Proizvodi se temelje na stvarnim korisnicima i poslovnim rezultatima. Fokus je na pretvaranju ideja u validirane proizvode, razvoj proizvoda, strategiju izlaska na tržište i primjenu umjetne inteligencije za ubrzavanje razvoja i optimizaciju poslovnih odluka.



HrskAM d.o.o., Ana Matekalo

Liofilizirano voće je najslađa grickalica visoke nutritivne vrijednosti.

Ana Matekalo razvija HrskAM d.o.o. u Koprivničkom Ivancu koja se bavi preradom voća i proizvodnjom prirodnih prehrambenih proizvoda. U svojoj ponudi imaju liofilizirano (freeze-dried) voće te razne hrskave voćne proizvode koji zahvaljujući procesu liofilizacije zadržavaju prirodan okus, boju i nutritivne vrijednosti svježeg voća. Proizvodnja je usmjerena na korištenje kvalitetnih sirovina i minimalnu obradu, čime se čuva prirodnost voća i osigurava intenzivan, autentičan okus u svakom proizvodu. Poseban naglasak stavljen je na očuvanje nutritivne vrijednosti, bez dodatnih konzervansa ili nepotrebnih aditiva. Cilj HrskAM-a je ponuditi zdrave, praktične i ukusne voćne grickalice koje su prikladne za svakodnevnu konzumaciju — bilo kao snack, dodatak obroku ili alternativa klasičnim slatkim i nezdravim grickalicama.



Kroy, Kristijan Bartol

Rješenje za modne brendove koje omogućava optimizaciju proizvodnje i smanjenje modnog otpada već u stadiju krojenja i dizajna samih odjevnih predmeta



Lyzor Tx, Lorena Derežanin

Digitalni alati za bržu i efikasniju identifikaciju bakteriofaga u svrhu borbe protiv visokorezistentnih bakterija.

Lorena Derežanin je suosnivačica i CEO tvrtke LyzorTx. Uz to, Lorena je i bioinformatičar i data manager na Berlinskom institutu za zdravlje u sklopu sveučilišne bolnice Charité. Lyzor Therapeutics (Lyzor Tx) je AI platforma koja brzo povezuje bakteriofage s bakterijama kako bi liječnici mogli brže djelovati protiv multirezistentnih infekcija otpornih na više lijekova. Početni fokus su teške i skupe infekcije, posebno infekcije proteza zglobova (PJI – prosthetic joint infections). Posebno je korisna u bržem i preciznijem ciljanom liječenju jer može smanjiti potrebu za ponovnim operacijama, skratiti hospitalizaciju te uštedjeti desetke tisuća eura po slučaju. Platforma je posebno korisna za ortopedske kirurge.

Metastruct, Lucija Stepinac

Projektiranje i proizvodnja topološki optimiziranih građevinskih sustava, kakvi smanjuju potrošnju proizvodnog materijala, troškove i CO₂ emisije te pojednostavljuju gradnju.



MORNING d.o.o., Tijana Bogdanović

Morning Lab granole su ukusan i funkcionalan odabir za zdrav doručak, bez rafiniranih šećera i umjetnih zaslađivača.

Potaknuta izrekom „Po jutru se dan poznaje“, Tijana Bogdanović iz Zagreba osvojila je kupce proizvodnjom i prodajom granola, nudeći im zdrav, ukusan i nutritivno bogat doručak. Mala privatna tvrtka Morning d.o.o., s markom Morning Lab, tvrtka je iz prehrambenog sektora koja se bavi preradom i konzerviranjem voća i povrća te pripada kategoriji mikro poduzeća. Morning Lab koristi nutritivno bogate sastojke za stvaranje inovativnih I zdravih proizvoda, a poseban naglasak stavljen je na korištenje lokalnih sastojaka. Tijana se fokusirala na kvalitetne zobene pahuljice, med, orahe, lješnjake i bademe. Njezine granole dodatno su obogaćene liofiliziranim jagodama, belgijskom čokoladom, cimetom, kokosom i vanilijom, stvarajući bogate okuse i prepoznatljive mirise te pružajući cjelovit obrok idealan za doručak, zdravi snack ili uživanje bez grižnje savjesti.



Mundomilija d.o.o.

Neuro Tale je senzomotorička metoda podučavanja za rani razvoj djeteta, razvijena da se uklopi u kurikulume vrtića.



Sweetmess Company, Katarina Dumić

Proizvodi za intimnu njegu žena koji su: ekološki, dermatološki dokazani i proizvedeni u Hrvatskoj.

Sweetmess Company je riječki obrt osnovan krajem 2022. godine koji se bavi održivom i ekološki prihvatljivom proizvodnjom tekstilnih proizvoda. Osnovala ga je Katarina, diplomirana ekonomistica i majka dvojice dječaka, s ciljem stvaranja održivih i ekološki prihvatljivih proizvoda za žene i djecu. Počeci obrta nastali su iz potrebe za izradom kvalitetnih i sigurnih proizvoda za bebe, a danas asortiman uključuje proizvode za žene i djecu izrađene od pažljivo odabranih, kvalitetnih i koži ugodnih materijala. Sweetness Company fokusiran je na smanjenje otpada i pretvaranje svakog komada tkanine u dugotrajne i ponovno upotrebljive proizvode. Obrt optimizira poslovanje kroz manju proizvodnju zaliha, kupnju repromaterijala na veliko i unapređenje proizvodnih procesa kako bi proizvodi bili pristupačni što širem krugu kupaca.



Vincentia, Denis Mijolović

Digitalna platforma za pronalazak pružatelja njege i skrbi u kući, potrebne starijim osobama i drugim osobama kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu.

Denis je magistar inženjer elektrotehnike te industrijskog menadžmenta i inovacija, s iskustvom u projektima digitalizacije i transformacije u startup i reguliranim industrijama, uključujući okruženja poput Baxtera, P&G-a i JANAF-a. Vincentiju razvija s ciljem unosa strukture, sigurnosti i transparentnosti u kućnu njegu, vođen osobnim iskustvom i uvjerenjem da kvalitetna skrb mora biti sustavno rješenje. Vincentia je hrvatski startup koji je razvio platformu za povezivanje njegovatelja temeljena na umjetnoj inteligenciji koja pomaže pri pronalasku verificiranih njegovatelja za starije osobe. Platforma omogućuje opciju traženja njege i pružanja njege. Također, omogućuje organizaciju, komunikaciju i praćenje skrbi.