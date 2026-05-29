Glovo slavi 7 godina poslovanja u Hrvatskoj

Tijekom sedam godina poslovanja u Hrvatskoj, Glovo se razvijao kako bi odgovorio na promjenjive potrebe potrošača, kontinuirano unapređujući korisničko iskustvo i mijenjajući način na koji ljudi koriste digitalne ekosustave i platforme za usluge na zahtjev. Ono što je nekada bilo povremena pogodnost danas je postalo sastavni dio svakodnevice, uz jasan razvoj navika, očekivanja i izbora korisnika.

Od svojih početaka, kada je platforma bila dostupna u samo nekoliko većih gradova, do današnje prisutnosti u 25 hrvatskih gradova diljem zemlje, rast Glova odvijao se paralelno s promjenama u ponašanju korisnika. Narudžbe se više ne rade samo za posebne prilike - danas prate svakodnevni ritam života, počinju ranije tijekom poslijepodneva i sve češće označavaju početak vikenda, olakšavajući svakodnevicu hrvatskim korisnicima i uklapajući se u njihove rutine.

Tijekom proteklih sedam godina prehrambene preferencije na platformi također su prošle kroz primjetnu transformaciju. 2019. godine navike naručivanja uglavnom su bile oblikovane tradicionalnim, lokalno ukorijenjenim jelima poput ćevapa i palačinki, što je odražavalo kulturu usmjerenu na poznate i “comfort food” izbore.

Danas slika izgleda drugačije jer obrasci naručivanja pokazuju pomak prema globalnim, standardiziranim formatima. Kebab, u tortilji i lepinji, preuzeo je mjesto ćevapa kao najpopularniji brzi obrok, dok su strukturirane ponude poput “chicken boxeva” i burger menija postale dominantne, zamjenjujući jednostavnije narudžbe pojedinačnih proizvoda.

Među pizzama, klasici poput Capricciose, Slavonske i Margherite i dalje su među najpopularnijima, što pokazuje kontinuitet ukusa. Istovremeno, kategorijama brze hrane dominiraju cheeseburgeri i box obroci poput Grander i Zinger boxeva. Pomfrit i umaci i dalje su najčešći prilozi, dok deserti poput čokoladnih krafni ističu rastuću važnost dodataka u narudžbama.

Sveukupno, podaci ukazuju na pomak od “lokalnih comfort food” izbora prema raznolikijem, globalno inspiriranom i formatno usmjerenom ponašanju pri naručivanju, što odražava kozmopolitskiji i znatiželjniji stil života.

Ponašanje pri naručivanju promijenilo se i u pogledu vremena i učestalosti. Prije sedam godina narudžbe su bile koncentrirane u uskom vremenskom razdoblju između 17:00 i 18:00 sati. Danas se taj period proširio, s vrhuncem aktivnosti već od 16:00 sati, što ukazuje na veću fleksibilnost i ranije korištenje dostave.

Najpopularniji dani za naručivanje ostali su isti - petak, subota i četvrtak, no uloga dostave u životu korisnika se promijenila. Početak vikenda danas se sve više povezuje s naručivanjem hrane, čime dostava postaje dio redovitih društvenih i slobodnih aktivnosti, a ne iznimka.

Promijenili su se i sezonski obrasci. Dok je prosinac nekada bio vrhunac godišnje potražnje, danas najveća aktivnost doseže vrhunac u svibnju (prema podacima iz prošle godine za Hrvatsku), što sugerira promjene u životnom ritmu i potrošačkim navikama tijekom proljetne sezone.

Od svog lansiranja, Glovo oblikuje novi standard digitalne trgovine uz kontinuirani rast svog Q-commerce segmenta, jednog od najbrže rastućih vertikala kompanije, koji nadilazi dostavu hrane i postaje primarno tržište za sve maloprodajne potrebe.

„Ponosni smo što obilježavamo sedam godina Glova u Hrvatskoj, prekretnicu koja ne odražava samo naš rast, već i razvoj naše uloge u svakodnevnom životu. Danas je naš fokus više od samog širenja. Razvijamo se izvan segmenta hrane kako bismo postali primarno tržište za sve maloprodajne potrebe, omogućujući korisnicima pristup svemu u njihovom gradu na jednostavan i praktičan način“, izjavila je Jelena Noveljić, Head of Q-Commerce & Brand Ads u Glovo Hrvatska.

Prisutnost Glova u Hrvatskoj značajno se proširila s početnih četiri grada: Zagreba, Splita, Osijeka i Zadra, te je platforma danas dostupna u 25 gradova diljem zemlje, pri čemu se Pula istaknula kao jedan od pet gradova s najvećim brojem narudžbi.

Ovo širenje podržano je kontinuiranim rastom partnerske mreže Glova, koja broji tisuće partnera i bilježi dvoznamenkasti godišnji rast do 15% u odnosu na prethodnu godinu. Stabilan rast broja partnera i narudžbi potvrđuje kontinuiranu potražnju i sve veću integraciju dostave u svakodnevni život.

Sedam godina nakon ulaska na hrvatsko tržište, Glovo ne odražava samo promjene u načinu na koji ljudi naručuju, već i širu transformaciju životnog stila, u kojem su raznolikost izbora, praktičnost i dostupnost postali ključni elementi svakodnevice.

O Glovu

Glovo je vodeća tehnološka platforma koja povezuje korisnike, poslovne subjekte i dostavljače, nudeći multikategorijske usluge na zahtjev iz lokalnih restorana, trgovina prehrambenim proizvodima i supermarketa te maloprodajnih trgovina. Kao predvodnik Quick Commercea, nove generacije e-trgovine, vizija Glova je izgraditi najveće online tržište koje će svima omogućiti pristup bilo čemu u njihovom gradu u svega nekoliko minuta.

Osnovan 2015. godine u Barceloni, Glovo posluje u 22 zemlje Europe, središnje Azije i Afrike.