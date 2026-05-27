BOX NOW otvara vrata logistike budućnosti uz investiciju od 1,5 milijuna eura

BOX NOW , hibridna tehnološko‑logistička kompanija koja transformira dostavu na posljednjoj milji kroz najveću mrežu paketomata u regiji, službeno je otvorila svoj novi, suvremeni distribucijsko‑sortirni centar u Vukovini, nedaleko Velike Gorice. Riječ je o strateškoj investiciji vrijednoj 1,5 milijuna eura čime tvrtka nastavlja mijenjati industriju dostave i način na koji funkcionira e‑trgovina.

Novi distribucijsko-sortirni centar prostire se na 4 000 kvadratnih metara i omogućit će maksimalni kapacitet obrade od 150 000 pošiljaka dnevno, odnosno čak 14 000 pošiljaka u jedan sat. Ovom investicijom, BOX NOW je dodatno ojačao logističku infrastrukturu koja je ključna za kvalitetnu podršku ubrzanom rastu e‑commerce tržišta i sve većoj potražnji za out‑of‑home dostavom. Također, ovim centrom tvrtka je dodatno učvrstila poziciju najučinkovitije dostavne platforme u Hrvatskoj, kao i regiji Jugoistočne Europe.

„Otvorenje suvremenog distribucijsko-sortirnog centra u Vukovini, nedaleko Velike Gorice, još je jedan važan iskorak u razvoju naše infrastrukture. Naš je cilj razviti najbržu, najdostupniju, najjednostavniju i najučinkovitiju dostavnu infrastrukturu u Hrvatskoj, a ovaj centar omogućuje nam da taj cilj ostvarujemo brže nego ikad“, izjavio je izvršni direktor tvrtke BOX NOW za Hrvatsku, Miroslav Mareš i dodao: „Kombinacija tehnološke izvrsnosti, operativne učinkovitosti i najbrže rastuće mreže paketomata omogućuje nam da korisnicima i partnerima pružimo iskustvo koje postavlja nove standarde industrije dostave i način na koji funkcionira e‑trgovina.“

BOX NOW danas upravlja mrežom od 950 paketomata i 90 000 pretinaca, a do kraja ove godine planira dosegnuti 110 000 pretinaca čime će se pokriti oko 90 % Hrvatske. Time će BOX NOW dodatno učvrstiti svoju poziciju lidera u segmentu dostave na paketomate, model koji korisnici sve brže prihvaćaju zbog fleksibilnosti, brzine i dostupnosti 24/7. Operativnu mrežu tvrtke čini 5 skladišta (Zagreb HUB, Slavonski Brod HUB, Zadar HUB, Rijeka HUB i Metković HUB), a godišnje se iz njih isporuči više od 10 milijuna paketa. Tvrtka surađuje s više od 1 300 e‑commerce partnera, uključujući najveće globalne i regionalne brendove kao što su Vinted, Temu, Shein, Notino, Zara, SportVision, Decathlon, H&M i mnoge druge, što potvrđuje skalabilnost i pouzdanost njihovog modela.

Otvorenje centra u Vukovini još je jedna potvrda snažnog rasta BOX NOW‑a u Hrvatskoj, koji je u samo četiri godine izgradio infrastrukturu usporedivu s najvećim europskim igračima te postao ključni akter u transformaciji dostave na posljednjoj milji.