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IZAZVALI POMUTNJU U NEW YORKU

VIDEO Maskirani par se popeo na vrh Empire State Buildinga. Nekoliko minuta kasnije svi su gledali u njih

Foto: Screenshot/X
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Autor
Lorena Posavec
01.07.2026.
u 21:54

Oko 40 policajaca bilo je ispred zgrade, gdje su regulirali promet

Par odjeven u crno i s maskama na licima zaručio se na vrhu njuškog Empire State Buildinga u srijedu. Njih su se dvoje zajedno popeli na vrh šiljka slavne zgrade i razvili veliki transparent na kojem je pisalo: "Kada moć ljubavi pobijedi ljubav prema moći, svijet upozna mir". Par se kasnije na društvenim mrežama predstavio kao Angela Nikolau i Ivan Beerkus. Njih dvoje, protagonisti dokumentarca iz 2024. "Skywalkers: A Love Story", penjali su se po zgradama diljem svijeta i navodno žive u New Yorku. Nakon incidenta objavili su i fotografije zaručničkog prstena s vrha tornja

Njujorška policija (NYPD) rekla je za BBC da su dvije osobe privedene. Na vrhu zgrade visoke 443 metra, bile su najmanje deset minuta. Glasnogovornik zgrade rekao je da "neovlašteni incident" nije predstavljao opasnost za stanare, posjetitelje ni goste na vidikovcu neposredno ispod šiljka. "Treba naglasiti da vidikovac Empire State Buildinga, na vrhu najpoznatije zgrade na svijetu u središtu New Yorka, nudi praktičan način za najpamtljivije bračne prosidbe", rekao je glasnogovornik u priopćenju.

Incident se dogodio oko podneva, a na teren je izašla i Jedinica za hitne službe njujorške policije. Oko 40 policajaca bilo je ispred zgrade, gdje su regulirali promet, dok je ulaz na Petoj aveniji, između Zapadne 33. i 34. ulice, bio blokiran. Oko Empire State Buildinga okupljali su se prolaznici koji su promatrali što se događa. I dalje nije jasno kako su se uspjeli popeti na zgradu, a NYPD je naveo da su optužbe u postupku te da ozlijeđenih nije bilo, prenosi Fox News.

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Ključne riječi
Empire State Building ny New York SAD

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