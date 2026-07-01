Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO OD 22:00 Belgija i Senegal u borbi za osminu finala, izašli su sastavi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VJETAR DO 150 KM/H

U Njemačkoj snimljen golemi 'vodeni tornado': 15 minuta se vrtio iznad jezera

Waterspout on Lake Constance
Niklas Büchele/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 20:33

Dodao je i kako se grmljavinsko nevrijeme koje je pogodovalo njegovu nastanku u međuvremenu potpuno smirilo.

Neobičan meteorološki fenomen privukao je u srijedu poslijepodne poglede brojnih stanovnika i posjetitelja na području Bodenskog jezera u Njemačkoj, gdje se iznad vodene površine razvio impresivan vodeni tornado. O pojavi je izvijestila njemačka novinska agencija dpa, navodeći da se vrtlog formirao u blizini grada Lindaua. Bodensko jezero smješteno je na tromeđi Njemačke, Austrije i Švicarske, a prema podacima njemačke meteorološke službe, vodeni tornado bio je vidljiv približno 15 minuta.

Meteorolog Kai-Uwe Nerding pojasnio je kako nije moguće precizno odrediti brzinu vjetra, no procjenjuje da se kretala između 100 i 150 kilometara na sat. Istodobno nije mogao procijeniti kolika je bila visina ni promjer samog vodenog vrtloga. Nakon što je prošao preko površine jezera, fenomen se kretao prema Lindauu, gradu u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj na sjeveroistočnoj obali Bodenskog jezera.

Unatoč dojmljivom prizoru, zasad nisu zabilježene materijalne štete niti su evidentirane izvanredne situacije na jezeru, izvijestila je policija. Nerding ističe kako su vodeni vrtlozi na Bodenskom jezeru pojava koja nije neuobičajena, no ovaj se izdvojio zbog iznimno dobre vidljivosti s obale. Dodao je i kako se grmljavinsko nevrijeme koje je pogodovalo njegovu nastanku u međuvremenu potpuno smirilo.

"U atmosferi imamo rotaciju na najnižim razinama, a ta rotacija, u kombinaciji s grmljavinskom olujom i njezinim uzlaznim strujama, dovela je do stvaranja vodenog vrtloga", rekao je Nerding, prenosi Süddeutsche Zeitung agenciju dpa. Meteorolog je upozorio da isti atmosferski procesi mogu dovesti i do razvoja tornada iznad kopna, pri čemu takve pojave mogu prouzročiti ozbiljne posljedice, uključujući oštećenja krovova i rušenje stabala.
Ključne riječi
nevrijeme Bodensko jezero tornado Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!