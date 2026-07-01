U Njemačkoj snimljen golemi 'vodeni tornado': 15 minuta se vrtio iznad jezera

Neobičan meteorološki fenomen privukao je u srijedu poslijepodne poglede brojnih stanovnika i posjetitelja na području Bodenskog jezera u Njemačkoj, gdje se iznad vodene površine razvio impresivan vodeni tornado. O pojavi je izvijestila njemačka novinska agencija dpa, navodeći da se vrtlog formirao u blizini grada Lindaua. Bodensko jezero smješteno je na tromeđi Njemačke, Austrije i Švicarske, a prema podacima njemačke meteorološke službe, vodeni tornado bio je vidljiv približno 15 minuta.

Meteorolog Kai-Uwe Nerding pojasnio je kako nije moguće precizno odrediti brzinu vjetra, no procjenjuje da se kretala između 100 i 150 kilometara na sat. Istodobno nije mogao procijeniti kolika je bila visina ni promjer samog vodenog vrtloga. Nakon što je prošao preko površine jezera, fenomen se kretao prema Lindauu, gradu u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj na sjeveroistočnoj obali Bodenskog jezera.

Unatoč dojmljivom prizoru, zasad nisu zabilježene materijalne štete niti su evidentirane izvanredne situacije na jezeru, izvijestila je policija. Nerding ističe kako su vodeni vrtlozi na Bodenskom jezeru pojava koja nije neuobičajena, no ovaj se izdvojio zbog iznimno dobre vidljivosti s obale. Dodao je i kako se grmljavinsko nevrijeme koje je pogodovalo njegovu nastanku u međuvremenu potpuno smirilo.

"U atmosferi imamo rotaciju na najnižim razinama, a ta rotacija, u kombinaciji s grmljavinskom olujom i njezinim uzlaznim strujama, dovela je do stvaranja vodenog vrtloga", rekao je Nerding, prenosi Süddeutsche Zeitung agenciju dpa. Meteorolog je upozorio da isti atmosferski procesi mogu dovesti i do razvoja tornada iznad kopna, pri čemu takve pojave mogu prouzročiti ozbiljne posljedice, uključujući oštećenja krovova i rušenje stabala.