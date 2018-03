Počelo ovogodišnje izdanje LEAP Summita

U Kongresnom centru i paviljonu 7 Zagrebačkog velesajma danas je počeo LEAP Summit, najveća međunarodna konferencija za mlade u regiji koja će trajati do nedjelje 18. ožujka u 19 sati.

Radi se o konferenciji koja okuplja studente različitih struka, te mlade poduzetnike i profesionalce iz više od 30 zemalja. Teme predavanja i radionica vezane su uz inovacije, poduzetništvo, IT, moderne tehnologije i razvoj karijera, a uz domaće i inozemne govornike i ove godine na LEAP pozornicama moći ćemo čuti Styrijine stručnjake:

Nikša Gopčević predstavlja mjesta za zaposlenje u Styria digitalnim servisima, glavni urednik 24sata Goran Gavranović i glavni urednik Poslovnog dnevnika Vladimir Nišević ponudit će svoj novinarski i urednički pogled na fenomen lažnih vijesti u vremenu društvenih mreža, voditelj JoomBoosa Matej Lončarić predstavit će influencer marketing u pet koraka, a voditeljica lifestyle magazinskih izdanja Večernjeg lista Vesna Blašković sa svojim gošćama govorit će o odnosu između tradicionalnih medijskih kuća i mikroinfluencerica. Službeni jezik LEAP Summita je engleski, a slogan "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."