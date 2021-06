Počela 9. humanitarna akcija za projekt besplatnog taksi prijevoza na kemoterapiju Udruge Nismo same

Započela je 9. po redu humanitarna akcija zagrebačke Udruge Nismo same tijekom koje će se prikupljati donacije za nastavak projekta besplatnog taksi prijevoza na kemoterapiju „Nisi sama – ideš s nama!“. Humanitarnoj akciji svojim se donacijama mogu priključiti svi građani, od 4. lipnja do 6. kolovoza, do kada će biti otvoren humanitarni račun.

'Nisi sama – ideš s nama!' jedinstvena je socijalna usluga koju Nismo same, u suradnji s taksistima Udruženja Radio Taxi Zagreb, kontinuirano provode od 14. ožujka 2018. godine, a broj korisnica ove usluge popeo se na 383.

"Ova je usluga od neopisive važnosti za žene oboljele od raka. Korisnice projekta su žene svih životnih dobi, a osim žena koje žive na području Grada Zagreba (od Brezovice do Sesveta), vozimo i žene iz Velike Gorice, Dubranca, Zaprešića, Jablanovca, Svete Nedjelje i Samobora. Oko polovica korisnica usluge besplatnog taksi prijevoza na liječenje u Zagreb dolaze iz Rijeke, Varaždina, Siska, Petrinje, Šibenika, Koprivnice, Gospića, Ogulina, Strizivojne, Daruvara, Svetog Križa Začretje, Splita i drugih mjesta i gradova. Velik broj njih na liječenje stiže vlakom ili autobusom, pa ih vozimo od kolodvora do bolnice i natrag, no mnogo je žena iz drugih gradova koje su tijekom terapija prisiljene plaćati skupi smještaj u Zagrebu, pa im ova usluga olakšava liječenje, i operativno i financijski“, rekla je predsjednica Nismo same Ivana Kalogjera koja je projekt pokrenula po uzoru na praksu u brojnim europskim zemljama.

"U Udruzi smo jako ponosne projekt 'Nisi sama – ideš s nama!' u koji ulažemo velik trud i od njega nećemo odustati. Sustavno ćemo ukazivati na to koliko je dobro organiziran prijevoz na kemoterapiju važan dio liječenja i izlječenja svakog pacijenta, sve dok taksi prijevoz onkoloških pacijenata i kod nas ne postane dio osnovne police zdravstvenog osiguranja. Nadamo se da će nas građani u tome i ovaj put podržati donacijama, a kako se projekt koji mnogim ženama znači život ne bi prekinuo“, rekla je Kalogjera.

Kao i do sada, Nismo same su i za ovu akciju pripremile niz noviteta među kojima su i ultra moderne mornarske tunike s potpisom poznatog modnog dizajnera Zorana Aragović, vlasnika brenda BiteMyStyle fashion design. Kupnjom tunike (160 kn) ili majice (130 kuna) pokrivate trošak najmanje jedne povratne vožnje na kemoterapiju.

Majice su dostupne u više boja, a osim Zorana Aragovića dizajn potpisuju Zigman, Lunar te mlada likovna umjetnica Diana Zubak.

Novost u prodaji su i majice s porukom Ne odustajem, prema nazivu nedavne vrlo uspješne kampanje koja je bila posvećene ženama oboljelima od metastatskog raka dojke, te niz drugih proizvoda za ljeto.

Sve artikle moguće je pregledati na portalu Nismo same (www.nismosame.com) i naručiti putem e-maila info@nismosame.com ili Facebook stranice Nismo same.

Donaciju je moguće uplatiti na humanitarni račun Udruge IBAN: HR4124020061500103417.

Uslugu besplatnog taksi prijevoza na kemoterapiju do sada su koristile 383 žene, a Nismo same su za njih platile 13.403 vožnji u vrijednosti 815,822,49 kuna. Na taj iznos treba dodati još oko 90.000 kuna koliko su za projekt donirali taksisti, bilo kroz ugovoreni popust ili besplatne vožnje.