Erasmus Generation Meeting Split 2026: Drugi dan u znaku EGM Expo-a i prilika za mlade

Drugi dan Erasmus Generation Meetinga Split 2026 protekao je u znaku razmjene znanja, iskustava i konkretnih prilika za mlade, uz bogat program predavanja, panela i radionica na Kampusu. Poseban naglasak dana stavljen je na EGM Expo, izložbeni prostor koji je otvorio vrata studentima, srednjoškolcima i široj javnosti zainteresiranoj za međunarodno obrazovanje, mobilnost i profesionalni razvoj.

Expo se održao u Atriju Zgrade tri fakulteta, gdje su posjetitelji imali priliku izravno razgovarati s predstavnicima brojnih institucija, organizacija i tvrtki te saznati više o mogućnostima koje im se nude u Hrvatskoj i inozemstvu.

Među sudionicima Expo-a istaknuli su se Agencija za mobilnost i programe Europske unije, College of Europe, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu, sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatsko katoličko sveučilište, Veleučilište Marko Marulić u Kninu te Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Marija Lerotić sa Sveučilišta u Splitu, iz ureda za Međunarodnu suradnju, izjavila je: “Ovdje je atmosfera odlična, studenti su znatiželjni, a i sama lokacija grada Splita im je veoma privlačna”. Agenciju za mobilnost i programe Europske unije predstavila je Ana Uglešić, viša savjetnica u odjelu za internacionalizaciju visokog obrazovanja, te je istaknula: “S programom Study in Croatia želimo stranim studentima reći više o opcijama studiranja u Hrvatskoj te predstaviti sve ono što Hrvatska nudi. “

Svoje dojmove podijelili su i lokalni studenti, Matej Maroš i Tena Arapović: “Saznala sam puno informacija o radu Europske Unije, ali i programima mobilnosti te fakultetima u Hrvatskoj i njihovim programima studiranja.” “Na EXPO-u sam pronašao sve, od programa Hrvatskih sveučilišta do neprofitnih organizacija. Za svakog ima ponešto. Pravo mjesto za studente u raznim programima koji žele saznati nešto više o internacionalnim programima.”

Uz obrazovne institucije, događaj je okupio i predstavnike privatnog sektora poput Coca-Cola HBC i Yes-Trips.com, čime su sudionici dobili širi uvid u profesionalne prilike i karijerni razvoj u međunarodnom okruženju. Frano Josić iz Coca-Cole HBC: “Došli smo kako bismo s mladima podijelili više o svom programu koji bi im omogućio uvid u profesionalni svijet”.

U sklopu Expo-a organiziran je i Youth Corner, u kojem su sudjelovali Maritimo Recycling, Science Comes to Town i Baila Conmigo plesni studio, dodatno približavajući teme održivosti, znanosti i aktivnog sudjelovanja mladih.

Paralelno s Expo-om, program drugog dana obuhvatio je niz radionica i panela usmjerenih na osobni i profesionalni razvoj sudionika, kao na primjer “Kulturna inteligencija: ključ za uspješno snalaženje u međunarodnoj kulturi“, “Od lokalnog angažmana do europskog utjecaja: kako graditi transnacionalno zagovaranje“ i “Osnaživanje studenata i razvoj interkulturalnih kompetencija “ te mnogi drugi.