Istraživali su livade, šume, kotline i planine kako bi popisali sve stare utvrde u Hrvatskoj: Njih 1075

Postoji neobična vrsta samoće koju osjetite kad stojite pred ostacima zidina o kojima ne postoji nijedan zapis. Nije to samo praznina u krajoliku, to je praznina u pamćenju. Hrvatska je prepuna takvih mjesta: kamenih ostataka na brdima i rtovima, zaraslih u kupinu i grabovinu, o kojima lokalni stanovnici ponekad znaju poneku legendu, ali ih nijedan udžbenik ne spominje. Upravo te građevine, i one slavne i one potpuno zaboravljene, odnedavno imaju svoje mjesto u knjizi nazvanoj “Leksikon utvrda Hrvatske”, u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.