Velike promjene prije sezone: Stižu nova pravila za apartmane, evo što to znači za cijene

Ove je sezone, unatoč izazovima, interes građana za ljetovanje u Hrvatskoj stabilan: čak 74% ispitanika planira provesti ljetni odmor u Hrvatskoj, što je na razini prošlogodišnjih rezultata. No dobra je vijest da raste planirana potrošnja: građani će za ljetovanje u prosjeku izdvojiti 1404 eura, što je 158 eura više nego lani. Najveća je planirana potrošnja kod onih koji će biti u hotelskom smještaju – ukupno 1911 eura. Podaci se temelje na nedavnom istraživanju MasterIndex provedenom za Mastercard na 1009 korisnika bankarskih usluga od 18 do 55 godina. Prosječno trajanje ljetnog odmora ove godine iznosi 10,5 dana, dan više nego lani. Raste i planirana dnevna potrošnja; za 12 eura, na 117 eura po osobi dnevno.