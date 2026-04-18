Novi predsjednik splitskog SDP-a poznati je anesteziolog: 'Ovaj grad primjer je loših odluka i propuštenih prilika'

Splitski SDP ima novo vodstvo. Na jučer održanoj izbornoj konvenciji za predsjednika organizacije izabran je Sandro Glumac, a za potpredsjednike šef kotara Blatine-Škrape Goran Šarotić i bivša tajnica splitskog SDP-a i bivša gradska vijećnica Slavica Bartulović Barač. U novo vodstvo splitskog SDP-a ušli su i liječnik Joško Markić, bivši potpredsjednik Vlade i bivši ministar europskih fondova Branko Grčić, predsjednica SDP-ova Foruma žena Splitsko-dalmatinske županije Maja Krčum i Jelena Pavliša.

U vrhu organizacije opet je i Aida Batarelo koja je bila dogradonačelnica Splita u mandatu bivšeg SDP-ova gradonačelnika Ive Baldasara, a u stranački vrh vratio se i Marin Jurjević Baja, SDP-ov veteran i jedan od utemeljitelja SDP-a koji je i sam bio godinama na čelu splitske organizacije SDP-a.

– Dolazim pred vas kao liječnik, ali danas govorim kao građanin koji više ne želi šutjeti dok gleda kako se ovaj grad vodi. U medicini nas uče da prvo postavimo točnu dijagnozu. A dijagnoza za Split i Hrvatsku nije dobra, jer gledamo kako se ovaj grad vodi bez jasnog smjera, bez odgovornosti i bez stvarne brige za ljude. Imamo vlast koja godinama obećava stabilnost, a u stvarnosti imamo pad kvalitete života. Dok se vlast bavi sobom, ljudi se bore s cijenama, stanovanjem i preživljavanjem. Split bi trebao biti ponos Dalmacije, a danas je primjer loših odluka i propuštenih prilika – kazao je nakon izbora novi šef splitskog SDP-a Glumac koji je na političkoj sceni Splita novo lice, svojim sugrađanima poznatiji kao anesteziolog u KBC Split.

Na izborima je, prema "receptu" Iblerova trga za izbjegavanje novih stranačkih podjela, bio jedini kandidat za prvog čovjeka splitskog SDP-a i nasljednika Davora Matijevića kojega je, kao i bivše vodstvo te organizacije, vrh stranke raspustio ubrzo nakon prošlih lokalnih izbora. Od tada do današnjih izbora organizaciju je vodio povjerenik, potpredsjednik SDP-a Mišel Jakšić. Razlog za raspuštanje bio je loš izborni rezultat na lokalnim izborima, a ubrzo nakon tog poteza Matijević je stranku napustio i tako prevenirao izbacivanje. Splitski SDP-a na jedan je period ostao bez oba vijećnika u Gradskom vijeću s obzirom na to da je s Matijevićem izašla iz SDP-a i Katarina Prnjak koja je u Vijeću bila zamjena za Danijela Kukoča koji je u međuvremenu aktivirao svoj mandat.

Odlaskom Ivice Puljka, bivšeg gradonačelnika Splita i čelnika stranke Centar, iz politike nakon izbornog poraza prostor od centra nalijevo u najvećem dalmatinskom gradu "vapi" za jakom političkom opcijom. I u vrhu SDP-a, ali i u novom vodstvu splitskog SDP-a uvjereni su da će ga oni opet zauzeti.

Novi šef splitskog SDP-a jučer je poručio da ljudi gube povjerenje u vlast jer ne mogu živjeti od svog rada i svojih plaća i mirovina, mladi ne mogu riješiti stambeno pitanje, a zdravstveni sustav je opterećen listama čekanja. – Naš se grad razvija bez jasne vizije s nizom neriješenih problema u svim segmentima života, npr. promet i starački domovi. Dok su drugi gradovi već odavno u dobroj mjeri riješili svoje probleme, mi se u njima gušimo i slušamo obećanja kako će to riješiti za 10 godina. Oslanjamo se isključivo na turizam koji ne može sam bez drugih djelatnosti donijeti stabilnost, sigurnost i održivi razvoj grada. Sve je to rezultat loše politike i to moramo jasno reći – još je kazao Glumac i dodao kako je dosta politike bez odgovornosti koja zanemaruje potrebe grada i ljudi i da ulazi u politiku kako bi bio dio rješenja.

Nakon Splita i Zagreba, koji je novo vodstvo dobio prošlog vikenda, Osijek je idući veliki grad u kojemu će SDP dobiti novo vodstvo. Izbori u tom gradu održat će se 25. travnja, a i ishod tih izbora već je poznat jer samo je jedan kandidat za predsjednika, još jedan liječnik – Mario Jelavić. Tri dana kasnije vodstvo će dobiti i riječka organizacija koja je na prošlim lokalnim izborima doživjela najveći fijasko s obzirom da su prvi puta u samostalnoj Hrvatskoj ostali bez vlasti u Rijeci. Također se već zna da će novi šef riječkog SDP-a biti Toni Štimac, koji trenutačno obnaša dužnost primorsko-goranskog dožupana.