Boška Ban nakon prelaska u HDZ otkrila detalje dogovora: 'Nisam iznevjerila svoje birače'

Saborska zastupnica Boška Ban službeno je postala članica HDZ-a. Članska iskaznica uručena joj je na obilježavanju 36. godišnjice stranke u Međimurskoj županiji, a dobrodošlicu joj je poželio predsjednik stranke Andrej Plenković, nazvavši njezin ulazak „iznenađenjem“. Ban, koja je prošle godine napustila SDP i djelovala kao nezavisna zastupnica, poručila je kako ovim činom nije iznevjerila svoje birače. "Nisam iznevjerila svoje birače. Građani su me birali zbog onoga što radim i za što se zalažem, a to ostaje isto", rekla je za 24sata Boška Ban, nova članica HDZ-a.

Istaknula je da njezini ciljevi i vrijednosti ostaju isti, ali vjeruje da će ih unutar novog okvira realizirati učinkovitije. "Moj cilj je ispuniti i realizirati sve što sam najavljivala u kampanji, a vjerujem da ću u ovom okviru to moći napraviti još učinkovitije", kazala je. Naglasila je da je odluka bila isključivo njezina te je demantirala navode o političkoj trgovini. O mogućem pojavljivanju na HDZ-ovim listama za iduće izbore kaže da još nije bilo govora. "O tome nismo razgovarali, niti sam o tome razmišljala, to trenutačno nije tema. Moj fokus je na radu i provođenju politika koje donose konkretne rezultate, prije svega za Međimurje i građane koje predstavljam", rekla je Ban.

Da podsjetimo, Ban je postala zastupnica u Saboru u srpnju 2020. godine kada je preuzela mjesto zamjenice Matije Posavca, župana Međimurske županije. Diplomirala je ekonomiju na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Od 2005. do 2020. godine obnašala je funkciju pomoćnice direktora Turističke zajednice Čakovca, a od 2017. do 2021. godine bila je vijećnica u Skupštini Međimurske županije. Iz SDP-a je službeno istupila 2025., nakon čega je nastavila djelovati kao nezavisna zastupnica. U pismu stranci istaknula je tada da je nezadovoljna padom političkog utjecaja SDP-a u Međimurju te narušenim međuljudskim odnosima i dubokim podjelama unutar stranke.

"Nažalost, u protekle četiri godine svjedočili smo padu političkog utjecaja SDP-a u Međimurju i sve izraženijem gubitku povjerenja građana. Umjesto da nas ti izazovi dodatno ujedine i potaknu na zajedničku analizu i obnovu, došlo je do narušavanja međuljudskih odnosa, do sve dubljeg nepovjerenja i podjela koje su nas udaljile jedne od drugih", navodi Ban razloge svog odlaska. "To su teški i razočaravajući trenuci, osobito za one od nas koji su vjerovali u snagu zajedništva i otvorenog dijaloga kao temelj svakog ozbiljnog političkog djelovanja", dodala je.

Inače, Sabor je prošli tjedan izglasao povjerenje novom ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću. Potvrda je stigla sa 77 glasova "za". Protiv je glasovalo 56 oporbenih zastupnika, a nitko nije bio suzdržan. Uz vladajuću većinu, ključni 77. glas dala je upravo Boška Ban, bivša SDP-ova zastupnica koja je iz stranke istupila u travnju 2025. Kazala je tada da je time dala glas za najranjivije u našem društvu, istaknuvši da nije "žetončić". Što je još tada poručila, pročitajte ovdje.