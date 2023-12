Plenković u Slavoniji, ali neće se sastati s prosvjednicima

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je stigao u Osijek, na proslavu Dana grada, no iako je bio u Slavoniji, nije se sastao sa svinjogojcima prosvjednicima. - Neću se sastati s prosvjednicima, to su ljudi koji nemaju veze sa svinjogojstvom, ni poljoprivredom, a imaju strašno puno prostora u eteru. To su ljudi koji imaju političku agendu da od malog problema naprave sebi neku utilitarnu političku korist - rekao je Plenković.

- Struka i znanost su rekli da lijek i cjepivo za afričku svinjsku kugu ne postoje. Važno je to za društvene mreže i praćenje onih istih dezinformatora koji ne znaju ništa o supstanci, ali su u funkciji dezinformiranja i zastrašivanja ljudi lažnim informacijama. U takvim uvjetima jedine mjere su mjere ograničenja, odnosno usmrćenje zaraženih svinja i onik koje su s njima u kontaktu. Vlada svima koji su ostali bez svinja nadoknađuje štetu, ali i buduću gospodarsku aktivnost, odnosno ono što bi zaradili da su mogli uzgajati svinje, a tu je i paket interventnih mjera. Vlada je napravila baš sve kako treba, donijeli smo odluke vrijedne 35 milijuna eura - nastavio je premijer. Istaknuo je kako "samo 35.000 ili tri posto svinja usmrćeno". - Apsurd svega ovoga je da sada imamo 150.000 svinja više - dodao je.

Plenković je rekao i kako nas promatraju Europska komisija i ostale članice EU borimo li se protiv zaraze svinjskom kugom u skladu s pravilima struke. - Ne smijemo dopustiti naglu liberalizaciju aktivnosti i trženje svinja jer bi to moglo izazvati da nam ponovno bukne epidemija. Strpimo se još oko dva tjedna da nam akcijski plan bude usvojen, a bude li situacija bolja, prelazimo na regionalizaciju koja će omogućiti veću fleksibilnost u sadašnjim zonama ograničenja. Moramo imati najviše standarde biosigurnosti - naglasio je.

Premijer Andrej Plenković izjavio je u nedjelju da su se u prosvjede svinjogojaca nezadovoljnih zbog mjera u borbi protiv afričke svinjske kuge uključili "pripadnici ekstremističke skupine", koje su identificirale sigurnosne službe. Izazvalo je to burne reakcije, a u javnosti su se pojavila i određena imena.

- Jesam ja spomenuo neko ime? Ne znam kako su ta imena došla van. Ajmo se zapitati zašto postoji SOA? Oni trebaju procjenjivati stupanj ugroze na temelju nekih informacija. SOA je podnijela izvješća saborskom Odboru za nacionalnu sigurnost i svi članovi tog Odbora znaju ovo što znam i ja, oni su o tome raspravljali. U Hrvatskoj prema procjeni SOA-e imamo dvije skupine koje se nazivaju ekstremističkim, i to nije moj stav, nego ljudi u SOA-i koji su obrazovani da se time bave. Ako imamo fabricirani prosvjed vezan uz afričku svinjsku kugu, i vodi čovjek koji je po profesiji bravar, što ja poštujem, ali nije ratar, svinjogojac, koji je njegov interes i motiv?Ovi ljudi koji su se ukrcali kvaziprosvjednicima dodatno su se ukrcali ne bi li kreirali atmosferu da je u Slavoniji gore nego što je bilo. Imamo orkestrirani napor nekoliko manjih političkih stranaka i ljudi koji su u njihovoj funkciji da afričku svinjsku kugu pretvore u veliki politički problem. Postoje akteri koji su izmanipulirani i kreirala se atmosfera kao da je neki problem između Vlade RH i seljaka. Problem je virus, a ne Vlada, i političke strančice koje na ovome hoće profitirati - izjavio je premijer Plenković u Osijeku.

Svinjogojcima je, kaže, objašnjeno da će im svinje biti ugrožene ako ne ulože u svoja gospodarstva i ne osiguraju viši stupanj biosigurnosnih uvjeta. - Oni to nisu napravili i to je njihova odgovornost. To nije problem cijele države - rekao je.

VIDEO Prosvjednici blokiraju cestu