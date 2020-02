Plenković: Imam pravo podnijeti tužbe kao i svaki građanin

Predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković osvrnuo se uoči današnjeg obilježavanja 30. obljetnice osnutka HDZ-a Brodsko-posavske županije u Kazališno-koncertnoj dvorani Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu na broj potpisa koje su predali kandidati Opcije za promjene.

- To je sasvim u redu. Ove neke teze o onemogućavanju skupljanja potpisa apsolutno ne stoje. Čak ne znam koliko je to isfabricirana teza. Svi koji su željeli skupiti potpise, mogli su. Napravili smo pravila, donijeli statut. Mi u konačnici imamo izbor šest čelnih ljudi zato što je HDZ pod mojim vodstvom želio takve promjene i to smo donijeli zajednički, na Saboru stranke prije godinu i devet mjeseci. Radimo demokratski iskorak bez presedana za hrvatske političke stranke - rekao je Plenković.

Prije samog svečanog programa u povodu obilježavanja 30. objetnice osnutka stranke, u Slavonskom Brodu održana je zajednička sjednica Predsjedništva HDZ-a i Predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine. Nakon sjednice, stranačka izaslanstva predvođena predsjednicima Andrejom Plankovićem i Draganom Čovićem položila su vijence uz spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Odgovarajući na pitanja novinara, Plenković je komentirao i dvije tužbe koje je podnio protiv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Istaknuo je da svaki građanin, pa tako i on, ima pravo podnijeti pravni lijek protiv odluka javnopravnih tijela s kojima nije zadovoljan.

- Nisam zadovoljan s dvije odluke o kojima se radi. Tužbe sam podnio prije manje od dva mjeseca i sada je stvar u domeni Upravnog suda. Što se načela zakonitosti tiče, zakoni postoje da budu pravno uporište za djelovanje pojedinih institucija. Moj stav i stav brojnih stručnjaka, te u konačnici sudskih presuda u domeni ovoga rada Povjerenstva, jest da je ovo nešto što se događa kao neka ustaljena praksa rada Povjerenstva bez pravnog uporišta u samom zakonu. To nije dobro - rekao je premijer.

Plenković je rekao da je njegova Vlada zadovoljna trendom rasta BDP-a, naglasivši kako podaci koje je Državni zavod za statistiku objavio danas pokazuju da je rast BDP-a prema prvoj analizi i procjeni u protekloj godini bio oko 2,9 posto.

- To je u skladu s našim projekcijama i onime što možemo nazvati zdravim gospodarskim rastom i temeljima. Naša Vlada dokazala je da ima odgovornu fiskalnu politiku, trošimo koliko zarađujemo, razdužujemo državu, ne zadužujemo našu djecu i nove generacije već obrnuto. To je odgovorna politika ove vlade, veći standard, veće plaće, a u razdoblju pred nama ćemo nastaviti s tim trendom te smatramo da smo na dobrom tragu - istaknuo je Plenković.

Dodao je i da želi nastavak projekata između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a kao neke od uspjeha naveo je uspostavljanje zračne linije između Zagreba i Mostara, intenzivnu robnu razmjenu, gradnju mosta te ostale prioritete koje Hrvatska želi poduzeti kako bi se relacije između BiH i Hrvatske još više dinamizirale.