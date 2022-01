Plenković: Slanje hrvatske vojske nije uopće na stolu, Milanovićeve izjave zgrozile su SAD i sve partnere

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ogradio se na današnjoj sjednici Vlade od izjava Zorana Milanovića te poručio da nema uopće govora o slanju hrvatske vojske u Ukrajinu.

- Ove izjave predsjednika Milanovića u vezi situacije u Ukrajini, koje su reputacijski štetne za Hrvatsku i sramotne vizavi situacije u Ukrajini, dovode do velikog razočarenja i snebivanja naših partnera, od SAD-a do članica NATO saveza, članica EU, naših susjednih zemalja. Ispada da svaki ozbiljni veleposlanik kojeg imamo u mreži gotovo pa će biti pozvan na razgovor u njihovo ministarstvo vanjskih poslova kako bi mu prosvjedovali protiv ovakvih izjava. To je loše, skandalozno, ruši reputaciju i kredibilitet Hrvatske - istaknuo je Plenković, dodajući da su takvi stavovi u potpunosti u suprotnosti od vanjsko-političkih stavova Vlade RH.

- Naša pozicija glede Ukrajine je poštivanje teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, poštivanje međunarodnog prava, zalaganje za mir, deeskalaciju sukoba i smirivanje tenzija - poručio je predsjednik Vlade.

Uvjerava da slanje vojske bilo koje članice NATO saveza, pa tako i Hrvatske, nije na dnevnom redu niti u jednoj međunarodnoj organizaciji.

- Ponavljam, ta tema ne postoji, nije na stolu bilo koje međunarodne organizacije, a ovdje se vode rasprave treba li ići hrvatska vojska. O tome nitko ne govori. Od zbunjivanja javnosti do skandaliziranja našeg međunarodnog položaja, mi se u potpunosti ograđujemo kao Vlada i nemamo nikakve veze s tim izjavama koje je iznio predsjednik Republike - zaključio je.