Pitali smo MUP koliko je stajao Milanovićev odlazak u Kranjsku goru, evo što su nam odgovorili

I dok će se konferencija za medije hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića održana ovog utorka pamtiti najviše po njegovim izjavama vezanima uz Ukrajinu, jedna od tema koje se istaknula upravo je predsjednikov odlazak na skijanje i kraći izlet u Kranjsku Goru, baš kao i upiti novinara o troškovima puta.

– Kad se pita nekog tko je pod paskom osiguranja 24 sata dnevno tko je platio moj put tamo, što da ja kažem? Da citiram Balkanskog špijuna. CIA? Pitajte me primjereno – poručio je u utorak novinarima te je komentirao priopćenje poslano iz njegova ureda u vezi s Kranjskom Gorom u kojem se narugao malo i predstojniku premijerova ureda Zvonimiru Frki Petešiću navodeći šaljivo da je otišao provjeriti kako se mijenja prebivalište da dobije stan na koji ima pravo državni dužnosnik.

– Dedukcijom zaključujete da sam tamo bio tri sata i da sam pojeo pečeno pile i da sam bio na langlaufu (skijaško trčanje, op. a.) jer toga u Hrvatskoj nema.

VIDEO: Milanović: Bio sam u Kranjskoj Gori tri sata i platio sam pečeno pile

Upitan je li platio, kazao je: "Ja i uvijek ja. Što sam ja još platio, to nije ljubazno reći."

Prigovorio je novinarima što ga nisu pitali tko je platio skijanje na kojem je bio pretprošlog tjedna, već ga pitaju tko je platio jednodnevni izlet u Kranjsku goru.

– Moj dolazak ovdje (u tvornicu Kraš) ide na račun poreznih obveznika. Ovdje je... neću reći... koliko ljudi iz osiguranja, koliko automobila. To košta svaki dan. Koliko je točno koštao 200 i nešto kilometara dug put na skijanje, koji bi – da mogu – platio sam, to pitajte MUP. Predsjednik je 24 sata dnevno u kavezu. Ako se želim negdje maknuti, ja sam pod pratnjom. Koliko to košta, pitajte to Božinovića – poručio je novinarima.

To smo i učinili.

Poslali smo upit Ministarstvu unutarnjih poslova. Pitali smo ih koliko je stajao put te što sve uključuje njegovu organizaciju, jesu li putovanja predsjednika u inozemstvo koja su osobne prirode višeg ili nižeg sigurnosnog rizika. Zanimalo nas je postoji li određeni budžet za putovanja i mogu li oni, primjerice, zamoliti Milanovića da se odluči za jeftiniju, odnosno sigurniju lokaciju. Naravno, upitali smo MUP vrijedi li isto i za premijera Andreja Plenkovića.

"Na temelju Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenja njihove zaštite i osiguranja (NN 46/13, 103/14-OUSRH, 151/14, 10/16, 99/16 i 131/20) predsjednik Republike Hrvatske ima status štićene osobe 1. kategorije, a za koje policijski službenici MUP-a RH provode potrebne mjere osiguranja i zaštite u sustavu stalnog osiguranja (24 sata dnevno sedam dana u tjednu)", odgovorili su nam iz MUP-a.

Navode kako se troškovi provođenja mjera osiguranja i zaštite pojedine štićene osobe ne vode kao zasebna stavka, već su sastavni dio ukupnih troškova nastalih radom nadležne ustrojstvene jedinice MUP-a RH.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

"Navedeno uključuje prikupljanje podataka o planiranim aktivnostima štićene osobe, koje mogu biti službenog i privatnog karaktera, analizu i procjenu sigurnosnog rizika, određivanje opsega i vrste mjera u sklopu planiranja i pripremnih aktivnosti te njihovu konačnu primjenu u realnom vremenu", objasnili su.

Ističu kako svako službeno ili privatno putovanje štićenih osoba uključuje i određeni sigurnosni rizik, koji se na temelju sigurnosne prosudbe pravovremeno procjenjuje i prevenira mjerama osiguranja i zaštite, a razina sigurnosnog rizika ne ovisi o karakteru putovanja, već o nizu drugih čimbenika (način prijevoza, trasa kretanja, lokacija boravka, programske aktivnosti i sl.)

"Troškovi policijskih službenika nastali tijekom osiguranja štićenih osoba pokrivaju se iz sredstava osiguranih u okviru proračuna MUP-a RH. U slučaju procjene o povećanoj razini ugroženosti, na koju se u pozitivnom smislu, kroz korekcije aktivnosti štićenih osoba može utjecati, policijski službenici zaduženi za koordinaciju i provođenje mjera osiguranja postupat će s ciljem smanjenja sigurnosnog rizika, što u pojedinim slučajevima uključuje mogućnost davanja prijedloga organizatoru za izmjenu načina putovanja, promjenu mjesta posjeta ili u krajnjim okolnostima otkazivanje planiranog putovanja", navode u odgovoru.

A što se tiče pitanja vrijedi li isto i za premijera Plenkovića, odgovorili su nam sljedeće: "Za sve štićene osobe primjenjuju se ujednačeni kriteriji u planiranju i provođenju mjera osiguranja i zaštite."

VIDEO: Picula oštro o Milanovićevoj politici: Hrvatska mora poštovati svoje obveze u NATO savezu