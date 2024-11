Plenković: Pravni fakultet je rasadnik ljudi, mnogi od njih su vodili i upravljali Hrvatskom

Opremanje

HŽ kreće u nabavku novih vozila, uložit će milijune eura, dio je to velikog plana poboljšanja poražavajućih brojki prijevoza

Sve to dio je Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine, a on između ostalog uključuje nabavu nove strateške i pružne mehanizacije