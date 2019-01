Plenković: Povijest hrvatsko-srpskih odnosa u 20. stoljeću bila je bremenita i nije bila jednostavna

Podrška koju pripadnici srpske nacionalne manjine daju saborskoj većini i Vladi nije mala stvar s obzirom na bremenitu povijest hrvatsko-srpskih odnosa u 20. stoljeću, rekao je premijer Andrej Plenković u nedjelju na domjenku Srpskog narodnog vijeća (SNV) u povodu pravoslavnog Božića, naglasivši kako su kroz tu podršku oni istinski akteri političke i društvene scene te sudjeluju u uređivanju svih pitanja koja se odnose na prava manjina.

"Sjećanje na Kristovo rođenje prilika je za osnaživanje vjere u mir, solidarnost i toleranciju među ljudima, kao i u zajedništvo rješavanja pitanja važnih za sve naše sugrađane. Vjera u bolje sutra ujedinjuje naša građane bez obzira na njihovu etničku ili vjersku pripadnost, a božićno vrijeme dodatna je prilika za jačanje suradnje i uvažavanje”, rekao je premijer na tradicionalnom domjenku SNV-a.

Plenković ističe da su međusobno razumijevanje i tolerancija temelj hrvatskog društva te djelovanja Vlade te mu je, rekao je, stoga posebno drago da u Hrvatskom saboru već treću godinu uživaju podršku i povjerenje zastupnika svih nacionalnih manjina, uključujući i zastupnika srpske nacionalne manjine „koji tako izravno sudjeluju u donošenju javnih politika”.

"To nije mala stvar jer svi dobro znamo da je povijest hrvatsko-srpskih odnosa u 20. stoljeću bila bremenita i da nije bila jednostavna”, rekao je.

Na te odnose izravno utječe i kvaliteta odnosa između Zagreba i Beograda, dodaje premijer. "I kao što se trajna pomirba između Francuske i Njemačke nije dogodila preko noći, trebat će još vremena da zacijele još friške rane u odnosima između Hrvatske i Srbije”, ustvrdio je.

Posebno bolnim pitanjem koje opterećuje te odnose pritom ističe pitanje nestalih osoba. "Nerješavanje tog pitanja znatno usporava potreban proces pomirbe, jer nas drži u prošlosti i onemogućava nam da se okrenemo izgradnji budućnosti”, rekao je.

S tim je povezano, nastavio je premijer, i pitanje povratka koje, kaže, treba dovršiti u svim smjerovima. "Tu je i pitanje istine – jer bez istine nema suočavanja s prošlošću, bez istine nema pomirbe, nema izgradnje zajedničke budućnosti. Ovo govorim stoga što smatram da je u hrvatskom društvu potrebna pomirba, tolerancija, međusobno uvažavanje”, naglasio je.

Drži da pripadnici manjina trebaju podržavati parlamentarnu većinu i biti njezin dio jer, ističe, samo tako postaju istinski akteri na političkoj i društvenoj sceni i samo tako mogu pomoći Vladi i parlamentarnoj većini da još bolje uređuje zakonska, materijalna, financijska i institucionalna pitanja koja se odnose na prava manjina.

"U to iskreno vjerujem i smatram da je to put kojim ćemo nastaviti. Smatram da je to put koji može omogućiti Srbima u Hrvatskoj kvalitetan položaj, realizaciju njihovih prava i njihovo mjesto u našem društvu, koje zajednički trebamo graditi kao društvo i državu u kojoj se međusobno gradi povjerenje, u kojoj se poštuju građanska prava, u kojoj se uvažavaju manjinske posebnosti i identitet koji društvo čine bogatijim”, rekao je.

Blagdan Božića, Kristivog rođenja, dodao je na kraju svoga govora, treba biti temelj razumijevanja i uzajamnog poštovanja svih kršćanskih vjernika u Hrvatskoj.

"Jer, ono što je zajedničko svima nama je vjera i nada u bolje i pravednije sutra za naše obitelji, bližnje i cjelokupno hrvatsko drušrtvo. Stoga neka ovaj Božić svim kršćanskim vjernicima bude poticaj za dijalog i suradnju i izgradnju društva tolerancije i povjerenja”, poručio je Plenković čestitavši u ime Vlade i svoje sobno ime svim pravoslavnim vjernicima sretan i blagoslovljen Božić uz pozdrav” Mir Božji, Hristos se rodi!”