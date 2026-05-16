Trump: 'Uklonili smo jednog od najaktivnijih terorista na svijetu'

Američke i nigerijske snage likvidirale su visokorangiranog zapovjednika ISIS-a Abu-Bilala al-Minukija, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Prema njegovim riječima, operacija je izvedena u petak i značajno je oslabila globalne aktivnosti te militantne skupine. Trump je na Truth Socialu napisao da su američke snage, u suradnji s Oružanim snagama Nigerije, provele “precizno planiranu i vrlo složenu misiju” s ciljem uklanjanja jednog od najaktivnijih terorista na svijetu, prenosi CNN. Al-Minukija je opisao kao drugog čovjeka ISIS-a na globalnoj razini.

Američki predsjednik nije naveo točnu lokaciju napada, ali je poručio da se al-Minuki “mislio sakriti u Africi”. Dodao je da su američke službe imale izvore koji su pratili njegovo kretanje i aktivnosti. Prema podacima američkog Ureda za kontrolu strane imovine, al-Minuki je rođen 1982. godine u nigerijskoj saveznoj državi Borno, na sjeveroistoku zemlje, uz granicu s Kamerunom, Čadom i Nigerom.

Trump je zahvalio nigerijskoj vladi na suradnji i ustvrdio da je uklanjanjem al-Minukija značajno smanjena operativna sposobnost ISIS-a. Nigerijske vlasti zasad nisu službeno komentirale operaciju. Ovo nije prvi put da je Trump objavio napad na pripadnike ISIS-a u Nigeriji. Ranije je tvrdio da je naredio smrtonosne udare na militante koje je optužio za napade na kršćane u toj zapadnoafričkoj zemlji.

Nigerija se godinama suočava s dubokim sigurnosnim problemima. Iako se nasilje često opisuje kroz vjersku prizmu, stručnjaci upozoravaju da je situacija složenija. Žrtve napada su i kršćani i muslimani, a sukobe dodatno potiču etničke napetosti, lokalni obračuni te borba za zemlju i vodu između poljoprivrednika i stočara.