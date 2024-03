Plenković potvrdio: Uspjeli smo! Otvaraju se pregovori o ulasku BiH u EU

Premijer Andrej Plenković oglasio se večeras iz Bruxellesa te potvrdio kako je Europsko vijeće usvojilo odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom. O svemu se oglasio na Twitteru, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Uspjeli smo! Na Europskom vijeću donijeli smo odluku o otvaranju pristupnih pregovora s BiH. Ovo je povijesni dan za našu susjednu i prijateljsku BiH! Čestitke od srca Borjani Krišto na ostvarenom napretku. Nastavit ćemo pomagati i štititi interese Hrvata kao konstitutivnog naroda - poručio je.

Plenković je, podsjetimo, trenutno u Belgiji gdje prisustvuje sastancima na temu nuklearne energije, a tijekom čega će se raspravljati o daljnjoj potpori Ukrajini u ratu. Sastanak Europskog vijeća počeo je danas u poslijepodnevnim satima, tijekom čega je i donesena odluka o otvaranju pregovora.

O svemu se oglasio i povjerenik EK za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi koji je također potvrdio ovu dobru vijest za BiH.

- BiH je naporno radila kako bi dobila ovu povijesnu priliku. Čestitke BiH! - poručio je.

We are opening accession negotiations with #Bosnia and #Herzegovina!



Bosnia and Herzegovina 🇧🇦has been working hard to seize this historic opportunity.



CONGRATULATIONS! #BiH pic.twitter.com/lnXRiWN6SY