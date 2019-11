Plenković odgovorio zašto prosvjetarima nije ponudio povećanje koeficijenata

Iako iz cijele Hrvatske stižu poruke učitelja da neće prihvatiti ponudu koju je jučer Vlada dala čelnicima školskih sindikata, premijer Andrej Plenković nije želio odgovoriti na pitanje hoće li u tom slučaju ići na sudsku zabranu štrajka naglasivši kako želi pustiti sindikate da u miru donesu konačnu odluku. Ponovio je da je bitno podsjetiti da je na stolu cjelovita ponuda.

– 6,12 posto povećanja osnovice, plus 4 posto dodataka, plus jedan posto kao osigurač, plus izrada zajednički nove uredbe, plus božićnica, regres, dar za djecu i otpremnina. To su enormni iskoraci naprijed i bitno je da sagledaju cjelinu ponude, ovdje se moramo izvući iz iracionalnog u racionalno, u sadržaj ispred forme – naglasio je Plenković. Upitan zašto se sindikatima ne mogu ponuditi veći koeficijenti koje traže, nego im se nude dodatci, premijer je uzvratio kako ne može udovoljiti svim zahtjevima jer mora gledati širu sliku jer oni nisu jedini koji nisu zadovoljni svojim koeficijentima. Pokušali su, tvrdi, na početku mandata mijenjati koeficijente, ali nije išlo jer svaki ministar misli da su baš ljudi iz njegovog resora ti koji rade najteže poslove i zaslužuju najveće koeficijente.

– Volumen zaposlenika u pojedinom sustavu nije identičan, mi ovdje govorimo o 90 tisuća ljudi, u jednom trenutku kad se naprave iskoraci u ovakvim koeficijentima, već sada, već danas, kucaju i drugi. To je poanta, uvijek vam netko dolazi iz određenog segmenta sa svojim zahtjevom i gleda isključivo izolirano svoju temu bez sagledavanja šire slike. Vlada nema taj luksuz, naša je zadaća da gledamo cijelu širinu naše politike i to pokušavamo iskomunicirati. Ne ide nam očito, imamo problem, ja bih volio da nam vi mediji malo pomognete u tome, da doživimo ovo što je na stolu kao paket, kao konzistentnu politiku i paket - objasnio je Plenković. Njemu je bitno da djeca idu u školu i da nastavnici imaju veću plaću, nastavlja.

– Je li bolje imati nula ili 10,40 posto na kraju iduće godine? O čemu govorimo, to je vrlo važno da se to razumije, dakle, na stolu je najkvalitetniji, najkonstruktivniji mogući prijedlog u okolnostima gdje je proračun usvojen i gdje ćemo iznaći sredstva za to dodatno povećanje, plus još taj osigurač od 1 posto, to je bit i zato apeliram na ljude koji rade na obrazovanju naših mladih da shvate što je na stolu. Ova Vlada je prijatelj zaposlenika, pa nismo mi neprijatelji – kaže Plenković. Razumio bi, dodaje, ovakvo ponašanje i prosvjede da su oni vlada kao što je bila SDP-ova, koja im je smanjivala koeficijente, dodatke, ukidala božićnice, regrese.

A ako članovi sindikata ne pristanu na ponudu, hoće li tražiti sudsku zabranu štrajka ili će im možda platiti štrajk, zanima medije.

– Pustite sada sindikate da obave svoje interne procedure, to je bio naš dogovor, oni su zamolili da ih pustimo da sa svojim članstvom vide kako oni gledaju na ovu ponudu. Zato sada nećemo razgovarati o tome – kazao je Plenković. Nije se, naglašava, stigao baviti gledanjem fotografija na Facebooku putem kojih učitelji poručuju da ne pristaju na Vladinu ponudu.

– Ono što mene zanimaju su fakti i činjenice – dobra volja, kvalitetna ponuda na stolu od 10,4 posto povećanja plaće – kaže. Odbacuje primjedbe da povećanjem osnovice svima zapravo nastaje sve veći jaz između prosvjetara i zaposlenih u ostalim javnim i državnim službama.

– Smanjuje se jaz ako je na stolu 11,49 posto. Meni 23,1 posto povećanja u jednom mandatu ne djeluje tako loše – tvrdi. Laž je, naglašava, da nisu mjesec i pol dana razgovarali sa sindikatima.

– Ova Vlada ide non-stop ususret sindikatima, izlazi im ususret maksimalno koliko može i još želi da im sindikati budu partneri u rješavanju sustava koeficijenata tijekom iduće godine kroz razuman vremenski period da se to riješi jednom zauvijek i da svi budu zadovoljni. Što je loše u tome da se ima povećanje od 10,4 posto u jednoj kalendarskoj godini, okvir za zajednički rad na koeficijentima plus svi dodaci – božićnica, regres, dodatak na djecu i otpremnina i još smo do sada dali 11, 49 posto. Ako napušemo balon i prihvatimo baš sve zahtjeve svih, sve će eksplodirati, prolit ćemo sve mlijeko koje smo kupili ove tri godine pa neće više biti ni investicijskog rejtinga ni zdravog gospodarskog rasta – zaključio je dodavši kako ova Vlada ne smije ponoviti političke i ekonomske pogreške ranijih vlada.

Upitan što će biti sa sudbinom ministrice obrazovanja Blaženkom Divjak, odnosno je li zadovoljan njenim ponašanjem u posljednjih mjesec i pol dana štrajka, premijer odgovara kako je ona bila u pripremama ovog sastanka te će razgovarati s njome. Ne slaže se s njenim tvrdnjama da je u ovim pregovorima riječ o političkim igrama premijera sa sindikatima.

– Nema političkih igara, nego odgovornost Vlade da gleda cjelinu – poručio je Plenković.

