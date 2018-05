Plenković pleše na rubu, ali partneri mu i dalje drže leđa

Premijer Andrej Plenković opasno se ljulja na rubu političkog života. Šanse da padne i okonča karijeru premijera, što bi značilo nove izbore, još su jednake onima da može preživjeti najtežu aferu ove Vlade.

Zgranuti prijedlogom

On je politički i osobno destabiliziran, uzrujan, a zbog panike i nervoze radi greške koje su neprimjerene političaru njegova kalibra. Izjava neka podizvođači u Agrokoru vrate novac, odnosno ono što smatraju nezasluženim kako bi se otklonila svaka sumnja na profiterstvo, zgranula je i začudila političku i poslovnu javnost, ali i Plenkovićeve partnere kao i članove Predsjedništva HDZ-a. Jer to bi značilo da konzultanti koji su pisali lex, a potom dobili poslove na restrukturiranju Agrokora priznaju da su novac nezakonito zaradili. Premijerova je komunikacija, zamjeraju mu koalicijski partneri, katastrofalna u ovoj kriznoj situaciji.

– Pitam se što rade njegovi tobožnji PR stručnjaci, Macan i Sunčana Glavak, i da li ih on uopće sluša. Plenković je u potpunoj defenzivi, reagira post festum i ne upravlja situacijom. Mora se resetirati i dovesti u red ako misli i dalje biti premijer – komentirao je jedan HDZ-ov koalicijski partner. Iako se fronta protiv Plenkovića širi, njegova pozicija zasad je ipak više sigurna nego nesigurna. Leđa mu još čuvaju koalicijski partneri, a ni u HDZ-u, osim nezadovoljstva, nema oformljene grupe koja bi ovog trenutka rušila premijera. Ipak, sve ovisi o tome koliko još mailova može iscuriti i kompromitirati Plenkovića. Dođe li do najcrnjeg scenarija za premijera, a iduća mina bi mu mogao biti angažman odvjetnika Borisa Šavorića s obzirom na to da su Mostovi zastupnici već otvorili priču je li Šavorića osobno angažirao Plenković da sudjeluje u pisanju lex Agrokor (Šavorić je bio u sukobu interesa jer je istovremeno radio za Vladu i VTB banku, kreditora i vjerovnika Agrokora), onda neće biti druge nego da Plenković podnese ostavku. Večernji je list prije nekoliko dana poslao upit odvjetničkom uredu Šavorić s pitanjem je li ih angažirao premijer Plenković, no unatoč našim opetovanim pozivima nisu odgovorili. Kada bi se dogodila ostavka premijera, to bi značilo nove izbore jer su prošla vremena kada je bivši premijer Sanader dao ostavku, ali i imenovao svoju nasljednicu koju je saborska većina bez problema potvrdila za premijerku. Zbog potpore partnera i nedostatka pritisaka u HDZ-u (barem zasad) izvjesniji je scenarij da će Plenković (zasad) preživjeti.

– Saborska većina je stabilna, glavnina koalicijskih partnera ovu Vladu podržava upravo zbog Plenkovića, a ne zbog HDZ-a, još vjerujemo da je pošten, a kada je riječ o SDP-ovoj inicijativi za raspuštanje Sabora i novim izborima, taj zahtjev neće potpisati ni svi SDP-ovi zastupnici. Nekoliko ljudi iz SDP-ova Kluba mi je reklo da će izaći iz sabornice kada se o tome bude glasalo. Izbori ne pašu nikome, a najmanje SDP-u, čiji ih predsjednik zaziva – rekao je jedan Plenkovićev koalicijski partner.

Andrej Plenković se sada praktički nalazi u situaciji u kojoj se prije dvije godine našao Tomislav Karamarko zbog tzv. afere Konzultantica. Iako je afera koja je srušila Karamarka bila benignija od afere Hotmailovi, bivši predsjednik HDZ-a tada nije imao podršku partnera, štoviše upravo je Most tražio njegov odlazak. Osim toga, Karamarko je imao u niskom startu spremnog Plenkovića, a Plenković sada nema nekog novog Plenkovića u HDZ-u koji bi mu na izvještajnom Saboru HDZ-a 26. svibnja poručio da HDZ ne može biti talac jednog čovjeka. Što je upravo Plenković poručio Karamarku 28. svibnja 2016. godine. Iako do Sabora ima još tjedan dana, a sve ovisi o novim pritiscima na Plenkovića, potrebno je ostaviti otvorenu mogućnost da bi situacija na tom Saboru mogla bit zanimljiva i za Plenkovića ozbiljna. Jedine kombinacije koje se u HDZ-u čuju već neko vrijeme idu u smjeru da bi stranku mogao preuzeti Milijan Brkić, sadašnji Plenkovićev zamjenik, ali da bi se funkcija premijera odvojila od funkcije predsjednika stranke. Međutim, teško da bi HDZ-ovi partneri podržali takvu kombinaciju, a u slučaju pada Plenkovića i s pozicije predsjednika HDZ-a najizvjesnije je da bi se održali novi stranački izbori.

Dobro dirigirana afera

– Onaj tko dirigira priču s mailovima, jako je dobro osmislio strategiju. Puste Plenkovića da kaže da nije znao, a onda mu idući dan plasiraju mailove koji ga demantiraju. Ova ga je afera dobro uzdrmala i on doista pleše na rubu. Ali rođen je pod sretnom zvijezdom, SDP je nikada gori od 90-ih godina i zasad se novih izbora ne treba bojati. A ako do njih i dođe, oni će rezultirati velikom koalicijom HDZ-a i SDP-a – ustvrdio je član Predsjedništva HDZ-a. Grašci znoja koji su oblili Plenkovića dok se u Sofiji branio da nije korumpiran, ali i izjava “pa, ja sam pošten” svjedoče da je svjestan težine situacije. Mogla bi ga koštati agenda da državu spašavanje Agrokora neće koštati ni kune, ali kao što nema besplatnog ručka, tako je Vlada morala reći tko piše lex i savjetnike za to platiti...

“I Stier još uvijek bliži Plenkoviću nego Brkiću” Analitičari Žarko Puhovski i Ivica Relković ne predviđaju da bi se Plenkovićeva Vlada mogla srušiti pod pritiskom. Puhovski upozorava i da bi izbori u tom slučaju pali usred ljeta, u najgorem trenutku. Podsjeća da je u to vrijeme, uz praznike, i Svjetsko nogometno prvenstvo, što nije najbolji trenutak za izbore pa ne misli da su oni mogući. Nerealnim smatra i da HDZ nađe nekoga tko bi zamijenio Plenkovića jer u toj stranci, uvjeren je, nema kompaktne skupine. – Čini mi se i da je Stier još uvijek bliži Plenkoviću nego Brkiću – kaže Puhovski. Upozorava i kako je pitanje bi li eventualnog novog premijera prihvatili koalicijski partneri. Ivica Relković nešto je oprezniji i podsjeća na razvoj afere Hotmail. – Pitanje je kakve još oblike pritiska možemo očekivati, što će sve još izići u javnost. Premijer u ovom času ima potporu koalicijskih partnera. Neki od njih do kraja će zazirati od izbora jer znaju da su im izborne šanse male, no to se ne može reći i za zastupnike nacionalnih manjina. Pitanje je koliki pritisak i koliku vrstu pritiska su manjinski zastupnici još spremni tolerirati – kaže Relković. Obojica ističu kako je alternativa Plenkoviću, odnosno oporba, neuvjerljiva te kako izbori idu na ruku samo Živom zidu.