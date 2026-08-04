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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Suša stvara sve više problema!

24
VL
Autor
Vecernji.hr
04.08.2026.
u 21:16
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Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

Danas u vijestima Snježane Krnetić: Dugotrajni toplinski val koji je zahvatio ovaj dio Europe temperaturama nerijetko i većima od 40 stupnjeva isušio je brojne vodotoke, razorna eksplozija uništila je kuću kod Bosiljeva, vojni piloti prevezli helikopterom životno ugroženu stranu državljanku iz Dubrovnika u Split, a zatim u Zagreb, dominikanske vlasti usmeno su potvrdile smrt Filipa Mihalića, sve je spremno za proslavu 31. obljetnice Vojno redarstvene akcije Oluja...

Ključne riječi
suša videovijesti 240 sekundi 24sata

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KNIN UOČI OBLJETNICE OLUJE

VIDEO Gradonačelnik Ćaćić otkrio neočekivani trend: Mladi se masovno vraćaju u Knin, dosta im je Zapada

Dan uoči 31. obljetnice VRO Oluja, gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić za Večernji list govori o pripremama za proslavu, ali i demografskom preokretu koji grad doživljava. Dok se Hrvatska bori s iseljavanjem, Knin bilježi povratak mladih obitelji koje su shvatile da ni na Zapadu 'ne teku med i mlijeko', a gradonačelnik otkriva i osobnu priču koja ga veže za oslobođenje grada.

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