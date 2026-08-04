Gledajte '240 sekundi 24sata': Suša stvara sve više problema!

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Danas u vijestima Snježane Krnetić: Dugotrajni toplinski val koji je zahvatio ovaj dio Europe temperaturama nerijetko i većima od 40 stupnjeva isušio je brojne vodotoke, razorna eksplozija uništila je kuću kod Bosiljeva, vojni piloti prevezli helikopterom životno ugroženu stranu državljanku iz Dubrovnika u Split, a zatim u Zagreb, dominikanske vlasti usmeno su potvrdile smrt Filipa Mihalića, sve je spremno za proslavu 31. obljetnice Vojno redarstvene akcije Oluja...