Plenković: 'Obveznog cijepljenja neće biti. Ručak s Macronom? Pitajte Milanovića'

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ.

- Sutra u bilateralni posjet dolazi francuski predsjednik Emmanuel Macron - najavio je Plenković.

Rekao je kako su na sjednici razmotrili općepoznatu činjenicu da je hrvatska Vlada i Stožer bio vrlo obazriv u odnosu na druge zemlje poštujući prava građana.

Komentirao je i prosvjed koji se održao prošle subote u Zagrebu.

- Osvrnuli smo se i na prosvjede. Nema nikakvih dilema.To je bio prosvjed protiv Vlade. To su prosvjedi koji su imali politički karakter, okupili su se mnogi koji su željeli profitirati na COVID.krizi. Vlada nema taj luksuz političkog profiterstva. Naši građani imaju izbor između anarhije i onih koji su za red i funkcioniranje sustava i zdravlja. To je taj odabir. Ta razlika će se jako vidjeti. Vlada će predložiti izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Propisuje se kazne - ne za građane, već za one na čelu tih institucija. Bit će u jednoj raspravi u Hrvatskom saboru.

VIDEO: Pogledajte kako je u subotu izgledao veliki prosvjed u Zagrebu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Premijer je kazao da su dobro pogodili mentalitet ljudi kako ne bi došlo do većeg protivljenja ljudi.

- Ovo nije bio prosvjed protiv cijepljenja, već protiv testiranja. Testiranja koje traje jednu sekundu. Vlada nema luksuz voditi se samo logikom zdravstvene zaštite ili epidemioloških mjera. Mi ne možemo jamčiti da će se svi pridržavati mjera koje su na snazi - dodao je.

Ponovio je kako u Hrvatskoj neće biti obveznog cijepljenja, te da zato i postoje COVID potvrde.

- Čuli smo poruku dijela građana koji imaju strah od cjepiva, to poštujemo - ispričao je Plenković i kazao da ukoliko se građani ne žele cijepiti da se onda trebaju testirati. - Što se tiče primjene Zakona koji će biti donesen, on će se primjenjivati na sve, dodao je

Upitan na pitanja vezana uz Ured predsjednika i odbijanje COVID potvrda kazao je da se može dogoditi situacija da netko od djelatnika kaže da je na radnom mjestu, a da je osoba do došla na posao bez COVID potvrde.

- Dolazi sanitarni inspektor i kaže dobar dan, dolazim vidjeti što se zbiva. Što, neće ga pustiti? Ured predsjednika nije vojni objekt. Kao ni Vlada ni Sabor - kazao je.

Plenković je rekao da je Milanoviću ponuđeno da bude domaćin ili ručka ili večere za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, no kako je to Milanović odbio da je on preuzeo odgovornost.

- Odbio je i rekao je da će on imati samo sastanak - objasnio je i ponovio: - Ja sam pozvao Macrona. Ja sam ponudio Milanoviću hoće li biti domaćin ručka ili večere. On je to odbio. Normalno bi bilo da prihvate.

- Imamo po prvi put u 30 godina dolazak francuskog predsjednika koji je pripreman dugo i gdje ćemo potpisati ugovor vrijedan milijardu eura… I vi mene ispitujete da ja odgovaram zašto je netko drugi propustio biti domaćin ručka ili večere - zapitao se Plenković i pozvao novinare da pitaju predsjednika zašto je dobio biti domaćin ručka ili večere.