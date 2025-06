Plenković oštro demantirao medijske napise o osnivanju Vladinog ureda za ideologiju

Premijer Andrej Plenković oštro je demantirao medijske natpise o osnivanju Vladinog ureda za ideologiju. "Radimo na pitanjima davanja digniteta žrtvama stradalim nakon Drugog svjetskog rata, identifikaciji i premještaju, ali to ne znači osnivanje ureda", poručili su iz Vlade. Također iz Vlade naglašavaju da se potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved već bavi ovim pitanjima te je, zajedno sa svojim timom, učinio velike iskorake u pronalaženju nestalih nakon Drugog svjetskog rata i iz Domovinskog rata, što ostaje trajna zadaća njhove Vlade.

Iz Domovinskog pokreta neslužbeno se doznaje da još ništa nije dogovoreno.

Medijski napisi o uspostavljanju nekakvog ureda za ideologiju su čista izmišljotina i takvo što ne postoji, poručio je u Vukovaru predsjednik DP-a Ivan Penava komentirajući napise kako on od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića traži uspostavljanje jednog takvog ureda kojem bi on bio na čelu. "Cijela ta priča nastala iz potrebe medija da imaju vijest, s druge strane postoje pojedinci koji su uzimaju za pravo pričati o nečemu što nije istina tako da 95 posto toga što čitamo zadnjih dana nema veze s istinom", kazao je Penava.

Prema njegovim riječima koalicijski sporazum DP-a i HDZ nisu poremetili niti slabi rezultati na lokalnim izborima, ni gubitak vlasti u Vukovaru kao niti manji broj zastupnika. Penava tvrdi kako će DP u Vladi i dalje imati tri ministra kao i potpredsjednika Vlade što bi trebao on postati. Novost je da je Penava premijeru predložio da on kao potpredsjednik Vlade bude zadužen za rješavanje isitne o zločinima koje su počinjeni u režiji Komunističke partije. Smatra kako je to važno pitanje za dobar do građana Hrvatske kao i vruć krumpir s kojim se nitko do sada nije ozbiljno bavio.