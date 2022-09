Plenković: Ovako velik paket mjera je mali broj zemalja donio, ovo je svojevrsni zaštitni znak Vlade

Premijer Andrej Plenković danas je u posjetu Krapinsko-zagorskoj županiji.

Plenković je ranije bio u obilaku projekata Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, a nakon toga je održan i sastanak sa županom Željkom Kolarom.

Susreo se i s gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurevićem, a kasnije će premijer obići i izložbeno-prodajni prostor 30. Zagorskog gospodarskog zbora. Posjet Županiji predsjednik Vlade završit će nazočnošću na 57. festivalu kajkavskih popevki, a prije toga dao je i izjave za medije te komentirao jesenski paket mjera Vlade.

- Mjere su bile kakve sam najavio, a to je snažne. Mislim da je sigurno zadovoljstvo i ovdje, kada znaju da neće biti rasta cijena struje tijekom zime. Velika većina koji su realni razumiju da smo napravili važan i pravovremen korak - kazao je.

Komentirao je i optužbe oporbe koja govori da je smjer nejasan.

- Oni nemaju što prigovoriti pa samo nastavljaju politizirati. Ako netko zna da mu u sljedećih 6 mjeseci neće poskupiti računi, onda je on miran. Oporba ima svoje ideje i nastoji sve ispolitizirati. Spomenut ću to da je paket napravljen u konzultacijama sa socijalnim partnerima, on je iznjedren da pogodi najviša moguća očekivanja, a ostvari cilj Vlade. Kad se sve rezimira, to je jako dobro - kazao je.

- Mjere su naše, ovako velik paket mjera je mali broj zemalja donio, ovo je svojevrsni zaštitni znak Vlade. Svi će ostati na nogama, a građanima će biti dobro - kazao je.

- Jedna ključna poruka je da su svi razumijeli koliko je važno da u ovakvoj vrsti krize svi daju svoj doprinos. Ako Vlada može donijeti ovakav paket, onda je u redu da i oni koji su na tržištu daju svoj doprinos u premošćivanju krize - dodao je.

Osvnuo se i smrt britanske kraljice Elizabete II.

- Meni je izrazito žao, izražavam sućut cijeloj obitelji. Obilježila je zadnjih 70 godina, imala je ogroman značaj za Ujedinjeno Kraljevstvo, ali i veliki upliv na globalna zbivanja i zato smo joj izrazili poštovanje - kazao je.

Obratio se novinarima i gradonačelnik Krapine.

- Moramo zahvaliti na svim projektima koji su pokrenuti na području cijele županije, imamo znanja, čekamo raspisivanje natječaja i dobre rezultate - komentirao je Gregurević.

- To vam je kod gradonačelnika da bi uvijek nešto htjeli dodatno, ali se puno toga riješilo. Ovaj paket mjera nam je značajno ublažio probleme, pogotovo sad na početku školske godine - kazao je.

