Trebalo je ukinuti i plaćanje poreza na minimalnu plaću

Što kažete na novi Vladin antiinflacijski paket mjera kojeg je predstavio ministar financija Tomislav Ćorić koji tom prigodom reče još i to kako već neko vrijeme "jedino visoka inflacija ruši sliku sjajnih ostalih ekonomskih rezultata u Hrvatskoj"?

Prva stvar koja mi smeta u tim mjerama jest to što su jednostranom odlukom potpuno isključeni socijalni partneri. Kada je riječ o sindikatima, Vlada je donijela odluku da neće biti nikakvih korekcija plaća u cijeloj 2026., što odstupa od dosadašnjih dogovora i obećanja, kao i od onoga što su sindikati tražili, a tražili su pregovore. Vlada pak sad oteže i jednostrano je odlučila da to neće dozvoliti. To se tako ne radi. Zatim, što se tiče neoporezivanja mirovina, prebacit ću priču i na drugi segment, na zaposlene i na porez na dohodak.

Ima jedna posve nelogična stvar koja uopće nije dodirnuta, a to je plaćanje poreza na minimalnu plaću. Kad je Vlada već išla na ukidanje plaćanja poreza na mirovine, trebala je ukinuti i plaćanje poreza na minimalnu plaću. Čak bi to bilo i puno logičnije. Nisam protiv ove mjere za umirovljenike koji su "u banani" i ta mjera je apsolutno dobra, makar se ide u korist samo onima koji imaju bolje mirovine, ali nelogično je da nije obuhvaćena i kategorija minimalnih plaća, odnosno, najugroženiji sloj radništva koji je na rubu siromaštva. To je nedopustivo.

Zaposleni po Ustavu imaju pravo na dostojanstvenu plaću, a ti im daješ minimalnu plaću i još im onda uzmeš i porez. To je nelogično i nedopustivo. Zamrzavanje cijena je očekivano i to je dobra mjera koja funkcionira već nekoliko godina, a oporezivanje previsokih marži je odlična mjera jer vidimo po rezultatima poslovanja poduzetnika da njihove dobiti rastu upravo u vrijeme kada je inflacija visoka. To nije čudno, no to je korištenje, zlouporaba situacije u stilu – digne se cijena goriva pa ja dignem i svoju cijenu bez obzira na to što to nema utjecaja na moju cijenu.

Premijer Andrej Plenković i svi njegovi ministri u Vladi za rast inflacije, koja je dosegnula 5,8 posto, i divljanje cijena stalno optužuju aktualnu geopolitičku situaciju u svijetu. Je li baš za sve kriva ta geopolitička situacija ili je problem i u vladajućima?

Problem je u vladajućima jer oni ne kontroliraju kako se ta geopolitička situacija prelijeva na domaće gospodarstvo. Vladajući su već prije trebali donositi ovakve mjere da zaštite građane od tog neprimjerenog divljanja cijena. U redu, porasla je cijena energije, ali to ne bi smjelo vući za sobom porast svih cijena u cijelom gospodarstvu, u cijelom lancu, jer cijena goriva definitivno ne utječe na sve. Na kraju krajeva, vidimo da cijena goriva varira gore-dolje.

Pa sjećamo se da je isti dan kada su porasle cijene goriva zbog rata na Bliskom istoku korigirane cijene goriva bez obzira na postojeće zalihe koje su nabavljane po starim cijenama, a prodavane po novim. Dakle, izostala je pravodobna reakcija Vlade. Posve je logično da se moralo intervenirati u to područje i onemogućiti enormne ekstraprofite i to je sad jedina Vladina mjera za koju sam siguran da ide u dobrom pravcu. Je li sama ta mjera dobra, je li baš to najbolje ili nešto drugo, nisam relevantan o tome govoriti, ali da u to područje treba intervenirati to je točno, jer je nemoguće da veliki poduzetnici ostvaruju zaista veću dobit nego prije a, kao, kriza je i inflacija je.

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić nazvao je Vladin novi antiinflacijski paket zakašnjelim "PR mjerama", a Sandra Benčić iz Možemo! kazala je da te mjere ne služe borbi protiv inflacije već spašavanju proračuna koji je u deficitu. Oboje za sve okrivljuju samo jednog čovjeka – premijera, tvrdeći da mjere dolaze prekasno, čine premalo i neće ukloniti nijedan razlog nastanka strukturne inflacije koju su nazvali Plenkovićevom inflacijom pohlepe. Jesu li Hajdaš Dončić i Benčić u pravu?

Dobrim dijelom su u pravu jer su mjere sigurno zakašnjele i naša je inflacija već dulje vrijeme najviša u Eurpskoj uniji, a ostvaruju se ekstraprofiti, dok građani žive sve lošije i sve su siromašniji. Ponavljam, smeta mi zamrzavanje plaća, to nije antiinflacijska mjera, jer kada ljudi imaju više novca mogu više trošiti. Vladajući su puštali da se povećava masa novca kod građana, što je u redu, ali su onda dopustili da na taj povećani iznos novca sjednu predatori.

Dakle, nijedna Vlada dosad nije toliko dizala minimalnu plaću, no moramo je dizati i tek smo na početku od onoga što se mora dogoditi s dizanjem minimalne plaće, ali mjere bi trebale zaštiti građane i potrošače od predatora. A to se nije činilo. Sad ipak postoji ta jedna mjera. Znači, mjere su zakašnjele. Naravno, nikada nije prekasno, jednom se mora krenuti. Ali Vlada ide spašavati proračun tako što će dio toga što će uzeti dodatnim porezom pretočiti u to što neće oporezovati umirovljenike. Znači, prva je mjera ipak trebala biti - skidanje poreza na minimalnu plaću. Ako to nije sad učinjeno, a moralo je biti, onda to mora biti prva iduća Vladina mjera.