Poduzetnici peticijom protiv novih Vladinih mjera

Peticiju "Ne novim nametima", koju je u povodu novih Vladinih antiinflacijskih mjera pokrenula Udruga Glas poduzetnika (UGP) u manje od 24 sata potpisalo je više od 5500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati novim poreznim i administrativnim opterećenjima preko leđa onih koji rade, stvaraju i posluju zakonito, priopćili su iz UGP-a. Podršku peticiji koja je upućena Vladi i resornim državnim tijelima dali su i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te Facebook grupa Paušalci.

– Ovo nije samo pitanje poreza. Ovo je pitanje odnosa države prema ljudima koji rade, zapošljavaju, plaćaju obveze i pune proračun – ističe predsjednik UGP-a Bruno Samardžić. Najavljene izmjene paušalnog oporezivanja državi bi, prema izračunu Porezne uprave, donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla s 4571,74 eura na 8324,67 eura, odnosno za čak 82 posto.

Iz UGP-a smatraju da takav skok ne može biti predstavljen kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rastu, rade i pokušavaju razvijati svoje poslovanje. – Takva mjera kažnjava rast. Ako malom poduzetniku poručite da će biti kažnjen čim zaradi više, onda mu zapravo poručujete da ne raste, ne ulaže i ne zapošljava – tvrde iz UGP-a te naglašavaju kako poduzetnici nisu protiv reda, nadzora ni plaćanja poreza.

Ako postoje zlouporabe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati. Peticijom se stoga traži da se nova opterećenja ne uvode bez javno objavljene analize učinaka na cijene, zapošljavanje, plaće, ulaganja, opstanak malih poslova, lokalne zajednice i državni proračun. Također se traži stvaran dijalog prije donošenja odluka, razumna prijelazna razdoblja, stabilna pravila i ograničenje naglog rasta troškova za paušalne obrtnike, male iznajmljivače i male poduzetnike.

Upozorava se kako povećanje troškova malim poduzetnicima nije problem samo njih samih. Kada se obrtniku, iznajmljivaču, trgovcu ili ugostitelju poveća trošak poslovanja, taj trošak na kraju plaćaju i kupci kroz više cijene, radnici kroz manje prilika za veće plaće, obitelji kroz nesigurnost prihoda, lokalne zajednice kroz zatvaranje malih poslova, a država kroz manje poreza, manje doprinosa i manje aktivnih poduzetnika. –

Kada mali poduzetnik zatvori vrata, država ne dobiva više. Dobiva manje – tvrdi Samardžić te dodaje kako poduzetnici nisu protiv države. Ali jesu protiv toga da se svaki problem države ponovno rješava istom porukom: "Poduzetniče, plati još!"