Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE NOVIM NAMETIMA

Poduzetnici peticijom protiv novih Vladinih mjera

storyeditor/2026-05-31/PXL_030425_130710541.jpg
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/2
Autor
Jolanda Rak Šajn
31.05.2026.
u 17:08

Kada mali poduzetnik zatvori vrata, država ne dobiva više nego manje, poručuju iz UGP-a

Peticiju "Ne novim nametima", koju je u povodu novih Vladinih antiinflacijskih mjera pokrenula Udruga Glas poduzetnika (UGP) u manje od 24 sata potpisalo je više od 5500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati novim poreznim i administrativnim opterećenjima preko leđa onih koji rade, stvaraju i posluju zakonito, priopćili su iz UGP-a. Podršku peticiji koja je upućena Vladi i resornim državnim tijelima dali su i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te Facebook grupa Paušalci.

– Ovo nije samo pitanje poreza. Ovo je pitanje odnosa države prema ljudima koji rade, zapošljavaju, plaćaju obveze i pune proračun – ističe predsjednik UGP-a Bruno Samardžić. Najavljene izmjene paušalnog oporezivanja državi bi, prema izračunu Porezne uprave, donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla s 4571,74 eura na 8324,67 eura, odnosno za čak 82 posto.

Iz UGP-a smatraju da takav skok ne može biti predstavljen kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rastu, rade i pokušavaju razvijati svoje poslovanje. – Takva mjera kažnjava rast. Ako malom poduzetniku poručite da će biti kažnjen čim zaradi više, onda mu zapravo poručujete da ne raste, ne ulaže i ne zapošljava – tvrde iz UGP-a te naglašavaju kako poduzetnici nisu protiv reda, nadzora ni plaćanja poreza.

Ako postoje zlouporabe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati. Peticijom se stoga traži da se nova opterećenja ne uvode bez javno objavljene analize učinaka na cijene, zapošljavanje, plaće, ulaganja, opstanak malih poslova, lokalne zajednice i državni proračun. Također se traži stvaran dijalog prije donošenja odluka, razumna prijelazna razdoblja, stabilna pravila i ograničenje naglog rasta troškova za paušalne obrtnike, male iznajmljivače i male poduzetnike.

Upozorava se kako povećanje troškova malim poduzetnicima nije problem samo njih samih. Kada se obrtniku, iznajmljivaču, trgovcu ili ugostitelju poveća trošak poslovanja, taj trošak na kraju plaćaju i kupci kroz više cijene, radnici kroz manje prilika za veće plaće, obitelji kroz nesigurnost prihoda, lokalne zajednice kroz zatvaranje malih poslova, a država kroz manje poreza, manje doprinosa i manje aktivnih poduzetnika. –

Kada mali poduzetnik zatvori vrata, država ne dobiva više. Dobiva manje – tvrdi Samardžić te dodaje kako poduzetnici nisu protiv države. Ali jesu protiv toga da se svaki problem države ponovno rješava istom porukom: "Poduzetniče, plati još!"

Dirljiv govor Tomislava Tomaševića: 'Unatoč nekim predrasudama o nama...'
Ključne riječi
Antiinflacijske mjere inflacija porez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!