Video Nore Bago izazvao snažne reakcije publike: 'Ovo nije skeč nego dokumentarac'

Hrvatska influencerica Nora Bago na svojim je društvenim mrežama podijelila novi skeč u kojem na satiričan način progovara o pojedinim pojavama koje građani često povezuju s domaćim tržištem rada. Kroz humorističan prikaz dotaknula se tema poput nepotizma, političke podobnosti i načina na koji se, prema uvriježenim stereotipima, dolazi do zaposlenja.

Objava je u kratkom roku privukla veliku pozornost korisnika društvenih mreža te potaknula niz reakcija. U komentarima su se mogli pročitati brojni osvrti gledatelja, a neki od njih napisali su: "Ovo nije ni skeč nego dokumentarac 'rvacke realnosti", "Smiješno je, ali plače mi se", "Presjek HR društva u 2 minute", "A ja mislio ovako samo u Srbiji", "Ovo me podsjeti da smo bili ista zemlja jednom… isto svugdje" te "Oličenje svih 'država' na Balkanu".

Brojni korisnici složili su se kako skeč, iako zamišljen kao humorističan sadržaj, otvara pitanja o problemima koji već godinama izazivaju rasprave u javnosti. Upravo je spoj satire i društvene kritike razlog zbog kojeg je video u kratkom vremenu prikupio velik broj pregleda i komentara.