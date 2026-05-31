Video Nore Bago izazvao snažne reakcije publike: 'Ovo nije skeč nego dokumentarac'

Hrvatska influencerica Nora Bago na svojim je društvenim mrežama podijelila novi skeč u kojem na satiričan način progovara o pojedinim pojavama koje građani često povezuju s domaćim tržištem rada. Kroz humorističan prikaz dotaknula se tema poput nepotizma, političke podobnosti i načina na koji se, prema uvriježenim stereotipima, dolazi do zaposlenja.
Objava je u kratkom roku privukla veliku pozornost korisnika društvenih mreža te potaknula niz reakcija. U komentarima su se mogli pročitati brojni osvrti gledatelja, a neki od njih napisali su: "Ovo nije ni skeč nego dokumentarac 'rvacke realnosti", "Smiješno je, ali plače mi se", "Presjek HR društva u 2 minute", "A ja mislio ovako samo u Srbiji", "Ovo me podsjeti da smo bili ista zemlja jednom… isto svugdje" te "Oličenje svih 'država' na Balkanu".
@zipssssy Jeste li i vi kvalificirani za ove poslove? 🥲 #hrvatska #hrvatska🇭🇷 #balkan #balkanci #smijeh #smijesno #ljudi #život #politika #posao #dalmacija #split #zagreb ♬ original sound - zipssssy
Brojni korisnici složili su se kako skeč, iako zamišljen kao humorističan sadržaj, otvara pitanja o problemima koji već godinama izazivaju rasprave u javnosti. Upravo je spoj satire i društvene kritike razlog zbog kojeg je video u kratkom vremenu prikupio velik broj pregleda i komentara.
HDZ je nažalost postao kao partija nekada.