SVI PRIČAJU O OVOME

Video Nore Bago izazvao snažne reakcije publike: 'Ovo nije skeč nego dokumentarac'

Foto: TikTok/Screenshot
Večernji.hr
31.05.2026.
u 15:21

Upravo je spoj satire i društvene kritike razlog zbog kojeg je video u kratkom vremenu prikupio velik broj pregleda i komentara.

Hrvatska influencerica Nora Bago na svojim je društvenim mrežama podijelila novi skeč u kojem na satiričan način progovara o pojedinim pojavama koje građani često povezuju s domaćim tržištem rada. Kroz humorističan prikaz dotaknula se tema poput nepotizma, političke podobnosti i načina na koji se, prema uvriježenim stereotipima, dolazi do zaposlenja.

Objava je u kratkom roku privukla veliku pozornost korisnika društvenih mreža te potaknula niz reakcija. U komentarima su se mogli pročitati brojni osvrti gledatelja, a neki od njih napisali su: "Ovo nije ni skeč nego dokumentarac 'rvacke realnosti", "Smiješno je, ali plače mi se", "Presjek HR društva u 2 minute", "A ja mislio ovako samo u Srbiji", "Ovo me podsjeti da smo bili ista zemlja jednom… isto svugdje" te "Oličenje svih 'država' na Balkanu".

@zipssssy Jeste li i vi kvalificirani za ove poslove? 🥲 #hrvatska #hrvatska🇭🇷 #balkan #balkanci #smijeh #smijesno #ljudi #život #politika #posao #dalmacija #split #zagreb ♬ original sound - zipssssy

Brojni korisnici složili su se kako skeč, iako zamišljen kao humorističan sadržaj, otvara pitanja o problemima koji već godinama izazivaju rasprave u javnosti. Upravo je spoj satire i društvene kritike razlog zbog kojeg je video u kratkom vremenu prikupio velik broj pregleda i komentara.

Ključne riječi
društvene mreže Hrvatska zapošljavanje Nepotizam

Komentara 1

"Godina ima 55 nedjelja"
15:40 31.05.2026.

HDZ je nažalost postao kao partija nekada.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

