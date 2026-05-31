Vraća li se noćna buka u Hvar na mala vrata, uz pomoć Grada?

Nakon višegodišnje borbe dijela građana Hvara protiv party turizma, noćne buke i kaosa koji je pratio noćni život na našem najsunčanijem otoku, Hvar je posljednjih godina krenuo u drugom smjeru. Zahvaljujući pojačanim inspekcijama, smanjena je buka iz ugostiteljskih objekata, a prizori pijanstava, tučnjava i razbijenih glava koji su godinama narušavali ugled grada postali su znatno rjeđi. Ipak, dio Hvarana sada tvrdi da se buka vraća – i to "na mala vrata".



Ovoga puta problem, tvrde građani s kojima smo razgovarali, nisu noćni klubovi ni partijaneri, nego privatne proslave i vjenčanja koja se organiziraju na otočiću Galešniku, smještenom tik ispred grada Hvara. Tamošnje Gradsko vijeće donijelo je odluku kojom je upravljanje Galešnikom dodijeljeno gradskoj tvrtki Nautički centar Hvar d.o.o., koja ga iznajmljuje za vjenčanja i privatne događaje, što je oglašeno i na njihovim službenim stranicama.