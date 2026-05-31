Kekin otkrila koliko Hrvatsku košta oslanjanje na privatni PET/CT: 'Ovo traje već 18 godina!'

Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin optužila je HDZ-ovu vlast da je korištenjem PET/CT uređaja zdravstveni sustav postao ovisan od privatne tvrtke Medikol kojoj, kako je ustvrdila, splitski KBC 18 godina plaća milijunske iznose za korištenje tog uređaja, a licemjernima je ocijenila postupke ministrice zdravstva Irene Hrstić.

"KBC Split već 18 godina plaća PET/CT uređaj koji nije u vlasništvu bolnice niti države, nego privatne tvrtke Medikol, jer država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje neuroloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke," rekla je Kekin u nedjelju na konferenciji za novinare u Splitu.

Tvrdi kako je ravnatelj KBC Split Krešimir Dolić javno govorio o potrebi nabave PET/CT te da se s njim suglasila ministrica zdravstva Irena Hrstić, ali uređaj dosad nije nabavljen nego se koristi Medikolov uređaj pa se Medikolu plaća njegovo korištenje. "Medikolu krajem lipnja ove godine istječe ugovor o zakupu i oni mogu otići iz KBC Split," rekla je Kekin.

Splitski KBC, tvrdi Kekin, sudskim putem potražuje dugovanja od Medikola za režijske troškove pa je Medikol pokušao dug prebiti preko ranijih ulaganja i osigurati nastavak zakupa prostora u bolnici, ali je sud takav zahtjev odbio. Taj je slučaj usporedila je s onim u Rijeci, gdje je, prema njezinim riječima, dug Medikola za režije pretvoren (prebijen) u obvezu javnoga sustava prema privatnoj tvrtki.

Pritom je rekla da je takvo prebijanje dugova prihvatio raniji ravnatelj bolnice u Rijeci Alen Ružić, sadašnji ministar. Kekin je izvijestila kako je do sad 33 tisuće građana potpisalo online peticiju za nabavu PET/CT uređaj te pozvala građane u Dalmaciji na potpisivanje te peticije.

Na novinarsko pitanje o izjavi ministrice zdravstva Irene Hrstić koja se odnosi na korištenje usluga Medikol u Zagrebu, Kekin je zamjerila HDZ-u da pokušava relativizirati odgovornosti za stanje u zdravstvenom sustavu. "HDZ se svim silama nastoji uvjeriti građane da smo svi isti, te ministrica Hrstić upire prstom u Grad Zagreb zbog sistematskih pregleda koje obavlja Medikol i poručuje da nema čistih," kazala je Kekin.

Kekin tvrdi kako je Grad Zagreb obvezatan, sukladno zakonu koji je donio HDZ, provoditi postupke javne nabave te prihvatiti najpovoljniju ponudu. Ako Medikol, nastavila je, ponudi najnižu cijenu, Grad Zagreb mora prihvatiti takvu ponudu, ali problem je što Medikol može davati povoljnije ponude jer mu HDZ već 20 godina ukrcava milijune eura, dok su javne bolnice zanemarene i financijski iscrpljivanje.

"Ne da mi nismo licemjerni, nego je ministrica Hrstić licemjerna jer se pod njezinim vodstvom milijuni eura građana ukrcavaju privatnim tvrtkama umjesto javnim bolnicama," rekla je Kekin. Tvrdi kako će se ove godine u Hrvatskoj za korištenje Medikolovih aparata platiti toj privatnoj tvrtki 20 milijuna eura, dok bi nabava tri PET/CT stajala znatno manje - oko devet milijuna eura.