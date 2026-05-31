Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MILIJUNI ZA PRIVATNIKE

Kekin otkrila koliko Hrvatsku košta oslanjanje na privatni PET/CT: 'Ovo traje već 18 godina!'

Split: Ivana Kekin održala je konferenciju za medije o Medikolu
Foto: Zvonimir Barisin
1/9
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
31.05.2026.
u 15:10

Kekin tvrdi kako je Grad Zagreb obvezatan, sukladno zakonu koji je donio HDZ, provoditi postupke javne nabave te prihvatiti najpovoljniju ponudu.

Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin optužila je HDZ-ovu vlast da je korištenjem PET/CT uređaja zdravstveni sustav postao ovisan od privatne tvrtke Medikol kojoj, kako je ustvrdila, splitski KBC 18 godina plaća milijunske iznose za korištenje tog uređaja, a licemjernima je ocijenila postupke ministrice zdravstva Irene Hrstić.

"KBC Split već 18 godina plaća PET/CT uređaj koji nije u vlasništvu bolnice niti države, nego privatne tvrtke Medikol, jer država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje neuroloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke," rekla je  Kekin u nedjelju  na konferenciji za novinare u Splitu.

Tvrdi kako je ravnatelj  KBC Split Krešimir Dolić javno govorio o potrebi nabave PET/CT te da se s njim suglasila ministrica zdravstva Irena Hrstić, ali uređaj dosad nije nabavljen nego se koristi Medikolov uređaj pa se Medikolu plaća njegovo korištenje. "Medikolu krajem lipnja ove godine istječe ugovor o zakupu i oni mogu otići iz KBC Split," rekla je Kekin. 

Splitski KBC, tvrdi Kekin, sudskim putem potražuje dugovanja od Medikola za režijske troškove pa je Medikol pokušao dug prebiti preko ranijih ulaganja i osigurati nastavak zakupa prostora u bolnici, ali je sud takav zahtjev odbio. Taj je slučaj usporedila je s onim u Rijeci, gdje je, prema njezinim riječima, dug Medikola za režije pretvoren (prebijen) u obvezu javnoga sustava prema privatnoj tvrtki.

Pritom je rekla da je takvo prebijanje dugova prihvatio raniji ravnatelj bolnice u Rijeci Alen Ružić, sadašnji ministar. Kekin je izvijestila kako je do sad 33 tisuće građana potpisalo online peticiju za nabavu PET/CT uređaj te pozvala građane u Dalmaciji na potpisivanje te peticije.

Na novinarsko pitanje o izjavi ministrice zdravstva Irene Hrstić koja se odnosi na korištenje usluga Medikol u Zagrebu, Kekin je zamjerila HDZ-u da pokušava relativizirati odgovornosti za stanje u zdravstvenom sustavu. "HDZ se svim silama nastoji uvjeriti građane da smo svi isti, te ministrica Hrstić upire prstom u Grad Zagreb zbog sistematskih pregleda koje obavlja Medikol i poručuje da nema čistih," kazala je Kekin.

Kekin tvrdi kako je Grad Zagreb obvezatan, sukladno zakonu koji je donio HDZ, provoditi postupke javne nabave te prihvatiti najpovoljniju ponudu. Ako Medikol, nastavila je, ponudi najnižu cijenu, Grad Zagreb mora prihvatiti takvu ponudu, ali problem je što Medikol može davati povoljnije ponude jer mu HDZ već 20 godina ukrcava milijune eura, dok su javne bolnice zanemarene i financijski iscrpljivanje.

"Ne da mi nismo licemjerni, nego je ministrica Hrstić licemjerna jer se pod njezinim vodstvom milijuni eura građana ukrcavaju privatnim tvrtkama umjesto javnim bolnicama," rekla je Kekin. Tvrdi kako će se ove godine u Hrvatskoj za korištenje Medikolovih aparata platiti toj privatnoj tvrtki 20 milijuna eura, dok bi nabava tri PET/CT stajala znatno manje - oko devet milijuna eura.

Dirljiv govor Tomislava Tomaševića: 'Unatoč nekim predrasudama o nama...'

Ključne riječi
KBC Split medikol Ivana Kekin

Komentara 6

Pogledaj Sve
LI
liberta
15:35 31.05.2026.

Kako njoj više netko može vjerovati? Dok je bila lječnica u KBCu dobivala je jako loše ocjene za svoj rad od pacijenta. Onda je na državnim jaslama i ona i njen muž kojemu plaćamo mirovinsko i zdravstveno. Uz sve too renta kuću od 450 tis. Eura koju je sagradila na spornom zemljištu. Nije baš u poziciji ministrici prigovarati dok se u Zagrebu biraju na natječajima Ravnatelji pod istragom u Domovima zdravlja koje vodi grad Zagreb.

VA
VanjaPlank
15:53 31.05.2026.

18 godina ?!? Kao studiranje joj kolegice Benčić

Avatar juma
juma
15:45 31.05.2026.

Ne znam u čemu je problem, osim što nekima izgleda smetaju privatnici, pa bi htjeli natrag u socijalizam. Medicol osigurava vrhunsku uslugu po istoj cijeni koju HZZO plaća i državnim bolnicama, a država nema trošak nabavke, amortizacije i servisiranja uredjaja. Nešto slično automobilu koji kupite na leasing. Je li i to po drugovima nedopušteno? Nekad je povoljnija jedna opcija, a nekada druga, ovisno o situaciji svakoga ponaosob, ali Medicol obavlja svoj posao dobro i dobro zarade.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!