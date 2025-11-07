Plenković o uhićenom HDZ-ovcu: 'Kolege o njemu govore jako dobro, tvrde da se tamo zatekao slučajno'

Premijer Andrej Plenković pitao je u petak protiv čega organizatori sutrašnjeg prosvjeda u Splitu prosvjeduju, podsjetivši na aktivnosti Vlade po pitanju jačanja digniteta Domovinskog rata i branitelja, te optuživši ljevicu i krajnju desnicu za manipuliranje osjećajima građanima. "Hrvatski narod je iskoristio povijesnu šansu da stvori svoju državu, koja ima svoj Ustav, zakone, vrijednosti i u kojoj se svi trebaju dobro osjećati. Protekla tri mjeseca smo gledali sveopću histeričnu reakciju ljevice, koja je nakon koncerata u Zagrebu i Sinju vidjela povijesni revizionizam i ustaštvo, kreirala atmosferu tenzija, polarizacije i podjela", rekao je premijer nakon obilježavanja Dana Hrvatskog generalskog zbora govoreći o sutrašnjem prosvjedu u organizaciji Torcide na splitskoj Rivi.

Plenković odbacuje teze da su Vlada, HDZ i on osobno promotori ustaštva, za što ih optužuje ljevica. "SDP mene praktički stavlja na kukasti križ, Možemo! govori o nekakvom imaginarnom duhu koji je pušten iz boce, a vlast Možemo! i SDP-a je dala suglasnost da se Thompsonov koncert održi", dodao je. Nakon što su dali suglasnost za održavanje koncerta, kazao je, krenuli su histerizirati o ustaštvu "i u takvom kontekstu se dogodio ovaj nemili incident u ponedjeljak protiv srpske nacionalne manjine, mahom građana starije dobi i maloljetne djece, koji je nedopustiv po svim kriterijima". Što da se stotinjak osoba s fantomkama pojavilo na nekom događaju Hrvata u Vojvodini, povlači paralelu premijer.

Što se tiče inicijative za prosvjed, Plenković pita protiv čega organizatori prosvjeduju te podsjeća na aktivnosti Vlade u tri mandata po pitanju jačanja digniteta Domovinskog rata, prava branitelja, Hrvatske vojske, policije, napretka u pronalasku nestalih osoba... "U takvom kontekstu dovoditi u pitanje politiku Vlade što mislimo o temeljima suverene hrvatske države, to ne stoji. Nema tog argumenta koji bi mogao osporiti to što radimo, ali ono što se na političkoj sceni događa jest klasična situacija u kojoj se nalazimo zadnjih 10 godina, a to je nezadovoljstvo opozicije. Imate frustriranu ljevicu što će biti u oporbi 12 godina i krajnju desnicu koja je nesretna ako nije dio parlamentarne većine", kazao je. Premijer je naglasio kako ti akteri na političkoj sceni manipuliraju osjećajima građana te da većinu Hrvata teme ustaštva uopće ne zanimaju, već njihov životni standard.

"Živimo u vremenu najveće zaposlenosti, najmanje nezaposlenosti, čvrsto u Šengenu, EU, sa stalnim povećanjem plaća i mirovina i to je ono čime se mi bavimo, a u kontinuiranom smo naporu irelevantnih aktera koji nastoje kreirati ozračje krize. U vezi čega? Da smo svi zajedno protiv toga da se starije ljude i djecu istjeruje dok plešu folklor", poručio je. To nije demokratska Hrvatska 2025. godine, niti vrijednosti za koje se mi zalažemo, naglasio je.

"U Hrvatskoj za koju se mi zalažemo svi moraju imati prava njegovati svoje posebnosti, kulturu, manjinu, jezik, tradiciju, pa i srpska nacionalna manjina. Ništa se neće dogoditi vrijednostima Domovinskog rata i braniteljima ako se održi folklorna manifestacija kao ona u Splitu", drži premijer.

Premijer ne smatra da su branitelji okrenuli leđa HDZ-u

Potporu sutrašnjem prosvjedu u organizaciji Torcide dale su i braniteljske udruge iz Splita i županije, no Plenković ne smatra to okretanjem leđa HDZ-u. "Stvorila se nenormalna, agresivna histerija u kojoj branitelji šalju poruku da su iziritirani tom histerijom, da im je dosta, pa onda neki izmanipulirani, naivni ili ne pretjerano upućeni idu tu svoju frustraciju neopravdano i za krajnju osudu realizirati tako da istjeruju djecu i starije kao odgovor na to neko ozračje. To nije OK", poručuje.

Ne strahuje da bi situacija na prosvjedu mogla eskalirati. "Situacija u Hrvatskoj je, realno gledajući, mirna. Ljudi koji brinu o sigurnosti će biti tamo, nakon toga život ide dalje", rekao je. Na pitanje o jednom od uhićenih koji je sudjelovao u incidentu protjerivanja folklorne skupine iz Novog Sada koji je i član HDZ-a, premijer je kazao kako ne može "u ovom trenutku prejudicirati u kakvim se okolnostima taj gospodin tamo našao". "Vjerujem da će svi uzeti odvjetnike i objasniti što su tamo radili. Tog gospodina ne poznajem, znam da postoji, ali kolege o njemu govore jako dobro i tvrde da se on tamo zatekao slučajno", rekao je.

Maskirani muškarci prekinuli Dane srpske kulture u Splitu: Skandirali 'Za dom spremni', neki su i 'mjerili kukuruz' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Premijer je jutros svjedočio na Općinskom sudu u Zlataru protiv muškarca koji mu je prijetio i vrijeđao ga na društvenim mrežama. "Nisam ja to pokrenuo, to je po službenoj dužnosti pokrenulo Državno odvjetništvo. Ja nisam niti jednom do sada pokrenuo privatnu tužbu zbog uvreda. Ne izaziva to osjećaj straha kod mene, ali ne doživljavamo niti jednu takvu poruku olako", kazao je.

Upitan o gradnji obalnih ophodnih brodova te kaznenoj prijavi koju je vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak podnio, premijer je istaknuo kako se radi o kompleksnoj temi koja traje jako dugo. "Mi smo to naslijedili, svi su ti brodovi već trebali biti izgrađeni, ministar obrane i sve njegove službe imaju zadaću da to riješe", rekao je.