Plenković: Reducirali smo ruske diplomate sa svih mogućih razina. Odgovor Rusije? Vidjet ćemo

Premijer Andrej Plenković dao je za medije nakon današnjeg sastanka Predsjedništva HDZ-a u Zagrebu.

- Apeliramo na sve lidere da naprave napore da bi se dogovorio izborni zakon u BiH. Razgovarali smo i o današnjim aktivnostima na Svjetski dan Roma gdje smo još jednom dali potporu. Izvijestili smo kolege o odluci koja je danas donesena, a to je reduciranje broja članova iz Rusije i o tome smo obavijestili njihove predstavnike. To je dio našega stava. Razgovarali smo i o sutrašnjem odlasku u Požeško-slavonsku županiju, a i očekujemo da ministar pravosuđa predloži imenovanje povjerenika za Split - izvijestio je o sastanku na početku.

Govoreći o odgovoru iz Rusije na protjerivanje ruskih diplomata iz Hrvatske gdje je glasnogovornica Maria Zaharova najavila 'primjeren odgovor', kazao je:

- Kad donesu odgovor, onda ćemo ga komentirati. Reducirali smo diplomate sa svih mogućih razina - odgovorio je te dodao o opskrbi energentima iz Rusije unutar EU.

- Treba neko vrijeme da se napravi alternativni sustav opskrbe energentima, a to se ne može napraviti preko noći.

Komentirao je i izbore u Francuskoj.

- Macron će pobijediti. Njegova prednost u prvom krugu je solidna, sve ankete koje su izašle daju mu prilog prednost. Vjerujem u taj refleks republikanizma, vjerujem da će većina birača u drugom krugu izabrati Macrona - kazao je.

Komentirao je i izjave izaslanika ministra branitelja Matka Raosa koji je ranije kazao kako 'ne bi bilo današnje Hrvatske da nije bilo 10.travnja 1941. godine'.

- Riječ je o nepromišljenoj izjavi i ona nije stav vlade. Što se tiče pokliča, on je već danas suprotan zakonu i ustavu, stvar je samo kako se on primijenjuje u praksi. To je i danas zabranjeno, no Vrhovni je sud taj koji treba ujednačavati sudsku praksu - komentirao je pa odgovorio na pitanje razgovara li se o tome s koalicijskim partnerima, među kojima je i Veljko Kajtazi koji je danas ranije kazao kako bi se poklič ZDS trebao zabraniti.

- Mi razgovaramo s koalicijskim partnerima svakoga tjedna. Kajtazi je danas bio jako zadovoljan mojim nastupom i potporom koju smo dali - dodao je.

Osvrnuo se i na prognoze gospodarskog rasta za Hrvatsku.

- Rat utječe na sve globalne procese, Hrvatska se suočava s onime s čime se svi suočavaju. Vlada je reagirala intervencionistički u nizu situacija - kazao je.

>> VIDEO Finska se sprema za povijesno pristupanje NATO-u: 'Svijet se mijenja'