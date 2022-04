Šahovska bitka u Vladi: Tko se od ministara našao na meti Plenkovića? 'Pred HDZ-om je neviđeni izazov'

Rekonstrukcija Vlade Andreja Plenkovića prije svega 10-ak dana najavljena je kao munjevita operacija koja bi trebala biti gotova do Uskrsa. Plenković, doduše, nikada nije javno govorio o roku u kojem planira odraditi ovaj posao, no učinila su to dvojica potpredsjednika HDZ-a neposredno nakon što su stranačka tijela premijeru dala odriješene ruke za rekonstrukciju. Branko Bačić pritom je neodređeno rekao kako bi bilo dobro da se rekonstrukcija dogodi što prije, dok je Ivan Anušić precizirao i datum – Uskrs. Jasno je da je riječ o poslu koji zahtijeva brzinu, jer ministri koji čekaju odluku o svom statusu ne mogu neopterećeno raditi svoj posao, a sve dodatno opterećuju i stranačke glasine o tome tko će ostati, a tko otići. Plenković si je, međutim, dao dodatno vrijeme za analizu pa pred kamerama poručuje kako će sam odlučiti kada će se rekonstrukcija dogoditi i koja će ministarstva zahvatiti. Premijer pritom nastoji ostaviti dojam da će čitav posao ići glatko i ističe kako je dobio odriješene ruke svoje stranke. No, odriješene ruke same po sebi malo znače.