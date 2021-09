Plenković o incidentu u K. Toplicama: 'Nije mi jasno to iritantno ponašanje, takve treba sankcionirati'

Andrej Plenković nakon aktualca u Saboru dao je izjavu za medije.

O srpskim zastavama, Vučiću i Pupovcu

Pohvalio je reakciju Milorada Pupovca na poziv Vučića da se diljem Hrvatske izvjese srpske zastave.

"Ne nasjedamo na provokacije. Najlakše je krenuti u ping pong žestokih izjava. S tim nećemo ništa postići. Pozdravljam jučerašnji stav Pupovca i Miloševića. Naš stav je jasan, ta priča je apsolvirana", rekao je.

O pitanjima na aktualcu

Kaže da je danas bio čudan aktualni sat.

"Ne sjećam se benignijeg aktualnog sata. Nikad osobno nisam imao manje pitanja. Nije bilo dosadno, ja poštujem sabor, ali što se tiče mene, nikad nije bilo manje pitanja, nikad nisu bila lakša. Uključujući pitanje Beljaka, to je nešto najbizarnije ikad. Ima svega, ali nije loš aktualni sat", rekao je.

"Nažalost, 99.9 posto ljudi to ne gleda, nemaju vremena. Ali vi to pratite, da se vidi razlika na političkoj sceni. Što se tiče SDP-a, ne znam kako će se oni konsolidirati, imam dojam da je to nekakav razmak", rekao je Plenković o situaciji u SDP-u.

O Banovini i obnovi

Plenković je upitan o situaciji na Banovini i neadekvatnim kontejnerima.

"Imamo Stožer, cilj je da svi tijekom zime budu u što boljim uvjetima. Sve se to mora ubrzati, ne vidim nikakav problem, pogotovo u ruralnim krajevima", rekao je Plenković.

"Mi smo rekli ministru Horvatu, Medved, Milošević, svi oni imaju zadaću da rješavaju ta pitanja", kazao je.

O incidentu u školi u Krapinskim Toplicama

Upitan je o situaciji u Krapinskim Toplicama. Upitan je i za Laucov poziv da pišu ravnateljima.

"Ne znam što Lauc piše, stalno se tog Lauca lovite. Još jednom, on govori u svoje ime, to nije stav vlade ni savjeta", rekao je Plenković.

"Ne znam što on piše niti me to briga", dodao je.

"Ove što upadaju u škole treba najoštrije sankcionirati, to je nedopustivo. Mislim da treba poštovati mjere Stožera, to nije improvizacija nego stav epidemiologa. Još jednom naglašvam, nije mi jasno odakle takvo iritantno ponašanje ljudi, mi smo bili izrazito obazrivi. Da su ovi koji rade cirkuse išli vani, shvatili bi da smo bili blagi. Ne vidim razlog, jedino ako netko ovo radi namjerno, izaziva reakciju policije pa krenu neki prosvjedi", rekao je.

Kaže da mu nije jasno kako je moguće da neki ljudi još ne vjeruju u koronu. Pozvao je još jednom sve da se cijepe.

"Tko se nije cijepio, sam je odgovoran", dodao je Plenković i kazao da je u bolnicama velika većina necijepljenih.

"Koncentrirajmo se, shvatimo koliko je situacija ozbiljna. Ja ne znam što više možemo napraviti", rekao je Plenković.

O Covid potvrdama u zdravstvu

"Nećemo dugo plaćati testiranja. To je besmisleno. Neka Beroš da prijedlog", kaže Plenković.

O Kutini

"Celjak je šef županijske organizacije. Osuđujemo sve nepravilnosti, ali moramo vidjeti što je točno", rekao je Plenković i dodao da se onda spina da su oni izmislili Međimurje da bi sakrili Kutinu.

"To neki aktori govore. To je glupo i netočno. I neprihvatljivo. Akteri političkih stranaka idu na televiziju i insinuiraju da bih ja nazvao državnu odvjetnicu i rekao da imamo situaciju u Kutini pa da ona nađe nešto u Međimurju. Je li to normalno? Tome treba reći dosta. To su gluposti, zagađuje se prostor, toga je preko glave. To ne dolazi u obzir, ljudi moraju to shvatiti", rekao je Plenković.

"Kad su ovakve situacije, nisu dovoljna priopćenja DORH-a, potrebne su presice. Jer ovako ispada da vi dolazite napunjeni informacijama političkih oponenata da mi tu nešto tumačimo. Mi tu nemamo što tumačit, to nije naša tema. Ima tko to objasniti, to nije pritisak nego normalan poziv", kazao je.