Plenković: Razmišljamo o covid-potvrdama u socijali, u školama još ne

HDZ je u ponedjeljak održao redovitu sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog vijeća, a nakon nje medijima se obratio predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković.

Premijer je kazao kako se sjednica održala uoči početka rada Sabora te da su na njoj razmotrili niz političkih tema i, između ostalog, raspravili epidemiološku situaciju te dinamiku procesa obnove.

Premijer je, komentirajući novo zasjedanje Sabora, govorio o previranjima na oporbenoj sceni.

"Primili smo na znanje sve promjene. Određene stranke su imale određene turbulencije tijekom ljeta, ponajviše DP i SDP. Vidjet ćemo kako će se to razviti u pogledu njihove političke profilacije. HDZ i parlamentarna većina su stabilni i fokusirani na ono što je bitno", kazao je Plenković.

"Da se to događalo kod nas bila bi puna usta HDZ-a svima njima", kazao je.

Komentirao je i Covid potvrde u zdravstvenim ustanovama i razmišlja li se da ih se uvede za ulaz u škole i institucije socijalne skrbi.

"Slično se razmišlja i o socijalnim ustanovama. To je logično i normalno. Svugdje gdje postoji direktna ugroza starijih sugrađana, ljudi koji imaju zdravstvenih tegoba koji bi lako mogli doći u problem ukoliko dobiju covid, mislim da je dobro da poduzmemo ovakve mjere. Što se tiče škola o tome ne razmišljamo u ovom trenutku, prvo moramo voditi računa da nema incidenata kakvih je bilo u Zagorju", kazao je premijer.

Plenković je komentirao situaciju u Zagorju gdje su anti maskeri upali u školu, a danas su opkolili ministra Radovana Fuchsa te kazao da se ljudi mogu praviti da ne postoji covid, ali da on postoji.

"Nisu milijuni ljudi u svijetu umrli od nečeg drugog nego s ili od covida, nije u Hrvatskoj umrlo 8 tisuća ljudi najedanput nego s ili od covida i nismo svi na svijetu zadnjih 18 mjeseci angažirani da rješavamo ta pitanja. Ako ima ljudi koji misle da toga nema ja to mogu poštovati, ali se mogu i ne usuglasiti s njihovim stavom. To da budu intruzivni na ovaj način prema školama i ministru, to ne dolazi u obzir", kazao je.

Na pitanje što bi trebali činiti ravnatelji škola ako se nađu u takvoj situaciji, premijer je kazao da će u školama morati organizirati zaštitarske službe.

"Vjerujem u razboritost i mudrost velike većine građana, ako je netko imao mjere, obzira prema mentalitetu naših ljudi, slobodama i što manjem ograničavanju imali smo mi. Volio bih vidjeti da su živjeli u nekim zemljama zapadnih demojkracija u EU gdje ljudi mjesecima nisu mogli ići niti u kina, kazalište, muzeje, kakvi kafići, a nisu mogli imati niti temeljene usluge poput frizerskih salona. Takvo ponašanje u odnosu na mjere koje imamo je suvišno", kazao je Plenković.

"Bolje da su sigurni nastavnici i djeca nego da nisu", kazao je.

Plenkoviće je komentirao i izbore za međimurskog župana te kazao da će izbori biti u zakonskom roku i da će imati svog kandidata na izborima.

"Nema ga trenutno, moramo se konzultirati", kazao je.

Na pitanje kako će se HDZ postaviti na izboru za predsjednika Vrhovnog suda, Plenković je kazao da nije zbog obaveza pratio izlaganje suca Dobronića te da su nastupe primili na znanje.

"Treba vidjeti kada će doći očitovanje koje se tiče DSV-a i onda ćemo održati konzultacije na razini parlamentarne razine i zajedno donositi odluke", kazao je.

Premijer se osvrnuo i na posjet Angele Merkel Srbiji i Albaniji.

"2014. je pokrenula tzv. Berlinski proces, proces dijaloga zemalja jugoistoka Europe, zapadnog Balkana, s grupom susjednih zemalja i nekoliko utjecajnih. Kroz taj proces je tu regiju držala u fokusu EU, ne u formalnom smislu kao što je bio summit u Zagrebu ili onaj koji će biti u Kranju, i ona je na određeni način došla u oproštajni posjet. Odabrala je Beograd, Tiranu u kojoj će biti premijeri drugih zemalja jugoistoka Europe na svojevrsni pozdrav jer je bila taj europski lider koja ih je držala na europskom putu. To je sve zašto je birala baš te dvije zemlje", kazao je premijer.

Što se Crne Gore tiče, premijer je rekao da situacija neće utjecati na Hrvatsku. ''Ne vidim kako to može utjecati na Hrvatsku''', komentirao je Plenković.

Kazao je da se radi na izmjenama zakona obnove nakon potresa. ''Nastojali smo da se zakon donese na temelju struke. Za njega su glasali gotovi svi u Saboru'', istaknuo je Plenković i dodao da nitko nije zadovoljan s brzinom obnove.