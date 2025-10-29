VIDEO Evo što je Jean-Michel Nicolier rekao u posljednjoj izjavi iz vukovarske bolnice: 'Više su mi puta predložili da odem...'

Jean-Michel Nicolier , 25-godišnji Francuz iz Vesoula, stigao je u Hrvatsku u ljeto 1991. kao dragovoljac, želeći pomoći braniteljima Vukovara u najtežim trenucima Domovinskog rata. Unatoč ponovljenim ponudama da se vrati u Francusku, ostao je u gradu i sudjelovao u obrani, svjedočeći strahotama opsade. Ranjen 9. studenoga, prebačen je u vukovarsku bolnicu gdje je dao svoj posljednji intervju francuskim novinarima. Nakon pada grada 20. studenoga odveden je na Ovčaru, gdje je brutalno ubijen.

U posljednjoj izjavi koju je dao iz bolnice, izrazio je duboku bol zbog stradanja civila i užasa kojem je svjedočio. "Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar. To je moj izbor, i u dobru i u zlu", rekao je Nicolier. Na pitanje novinara zašto je odlučio biti dragovoljac, odgovorio je: "Jer mislim da im treba pomoći. Zbog toga sam izabrao njihovu stranu. Više su mi puta predložili da izađem iz Vukovara i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao". Zatim ga je novinar upitao što za njega simbolizira Vukovar. "Klaonicu. Klaonicu. Klaonicu", ponovio je triput.

Jean-Michel Nicolier bio je jedan od mnogih stranih dragovoljaca koji su pristupili obrani Vukovara tijekom 1991. godine, svjedočeći teškim borbama i stradanjima civila. Njegove riječi predstavljaju snažan podsjetnik na užase koje je grad pretrpio u Domovinskom ratu. Tijelo mladog francuskog dragovoljca nikada nije pronađeno u ekshumaciji 1996. godine, što je obitelji prouzročilo dugogodišnju agoniju. Njegova majka, Lyliane Fournier, postala je simbol neumorne potrage za istinom i pravdom za sve nestale u Domovinskom ratu. Sada su pri ekshumaciji nove masovne grobnice u blizini hangara na Ovčari pronađeni posmrtni ostaci trojice muškaraca, a postoji mogućnost da jedni pripadaju Nicolieru.