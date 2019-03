Plenković: Ne može vlada dekretom odrediti da minimalna plaća bude 1000 eura

Premijer Andrej Plenković i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović podržali su u ponedjeljak ministricu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nadu Murganić, koju oporba proziva zbog slučaja obiteljskog zločina na Pagu i traži njezinu ostavku, poručivši da Murganić ne treba dati ostavku.

"Apsolutno sam uz ministricu, ona ima moju čvrstu podršku. A na sport traženja ostavke, na to sam se naučio radeći u Vladi. Tragedija na Pagu se dogodila, ministrica je odmah poslala kontrolu i išla je tamo. Ima moju potporu, predano radi i jako dobro poznaje tu temu. Ovi incidenti su tako grozni da ne znam koja bi to služba to mogla predvidjeti. Ovaj slučaj je izvan svih okvira, nema šanse da bi ga spriječio bilo tko da je bio ministar", rekao je Plenković novinarima nakon konferencije Večernjeg lista "Hrvatska kakvu trebamo".

Predsjednica Grabar-Kitarović poručila je da su se takvi slučajevi događali i ranije, ne samo kad je riječ o djeci, već i o zlostavljanju žena.

"Ne držim da ministri trebaju odstupati ili davati ostavke, jer jednostavno ono što se dogodilo, dogodilo se zbog rada ljudi na terenu, očito su bili neki propusti. Zato treba jako dobro istražiti što i kako je bilo i gdje su se propusti dogodili", kazala je Grabar-Kitarović.

Premijer se osvrnuo i na govor predsjednice na Večernjakovoj konferenciji:

- Govor je bio jako pohvalan za Vladu. Imala je jako dobar govor, rekla je točno ono što je. Ne može Vlada dekretom odrediti da minimalna plaća bude 1000 eura. Može, ali što ćemo onda, svi bi poslodavci prestali poslovati ili početi dijeliti otkaze. Radimo, jeste vidjeli koliko smo smanjili dug, imamo gospodarski rast na zdravim temeljima, smanjena nezaposlenost... Situacija je malo bolja u odnosu na prije dvije godine poručio je Plenković.

Na pitanje novinara o velikoj aktivnosti HDZ-a posljednjih dana u Lici, Plenković je komentirao:

- Ljudi u Lici trebaju novi poticaj. Ne znam hoće li proći dan bez ministara u Lici, ja ću biti tamo u petak na završnom skupu. Ne postojimo kao politička stranka iz nekog vakuuma, nego jer imamo jaku strukturu, a osvojit ćemo više mandata, nego ankete predviđaju.

Plenković je komentirao i aktualni prosvjed novinara i Hrvatskog novinarskog društva:

- Bila je katastrofalna odluka uprave HRT-a da idu u tužbe prema nakladnicima. Koliko ja znam ne živimo u državi u kojoj će premijer naložiti nemojte nikoga tužiti, sumnjam da će me svi slušati. Ne mogu utjecati na pojedine ljude niti na sudbine sudskih procesa. Što se tiče zahtjeva, oni su došli, pročitao sam, razgovarat ću o njima s predsjednicom. Ali, nemojte očekivati od Vlade da utječemo na to kakva će biti sudska praksa - zaključio je premijer.