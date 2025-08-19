Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DOGOVOR NA VIDIKU

Analitičar Avdagić: Sve se događa kako sam predvidio. Trump je odradio maestralno

Zagreb: Politički analitičar Denis Avdagić
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
19.08.2025.
u 15:47

“Vidimo dosta ujedinjenu Europu što se tiče Ukrajine, uz par izuzetaka... Europa je ipak pokazala unisonu poziciju.”

Vanjskopolitički komentator Denis Avdagić ocijenio je u emisiji Studio 4 HRT-a da bi rat u Ukrajini mogao biti okončan do kraja ove godine, a kao najizgledniji scenarij naveo je tzv. „ciparski model“. “Realno je da se zamrzne ovakva situacija kakvu imamo na granici. To je ciparski model. Zamrzavate situaciju koja na kraju omogućuje funkcionalnu zemlju. Uostalom, Cipar je država članica Europske unije, bez obzira na to što je podijeljena”, rekao je Avdagić. Dodao je da se i u Moskvi nazire spremnost za kraj sukoba. “Njihove financije su dosta iscrpljene, velik je broj žrtava, šteta postoji i kod njih na infrastrukturi... Dakle, to nije baš bezbolno za Rusiju kako se prezentira.”

Avdagić je podsjetio kako je Donald Trump još u kampanji najavljivao da želi privesti rat kraju. “Smatram da je ova godina ona u kojoj će se zatvoriti sukob. Jedna od najvažnijih stvari je da ako Ukrajina ne ide u NATO, da to bude odluka Ukrajine, a ne da se to od strane saveznika nameće,” naglasio je. Govoreći o propalim pregovorima u Istanbulu 2022., podsjetio je da su ključni problem bila sigurnosna jamstva. “Jako puno je onih koji govore da se 2022. moglo sve dogovoriti... ali izostala su sigurnosna jamstva. To je jučer bila glavna tema. Čuli ste da se tu jako mijenjaju stvari s obzirom na to da je SAD sada voljan participirati u tome.”

Smatra da će se rješenje tražiti u kompromisu: “Putin si ne može dopustiti da samo tako popusti, koliko god su u teškoj poziciji - a jesu - jer inače ne bi pregovarali. Traži se način da svi budu zadovoljeni. Da se Europljani osjećaju sigurno, da Ukrajinci budu sigurni, a Putinu treba nešto da proglasi pobjedu.” Komentirao je i susret na Aljasci, koji je izazvao burne reakcije u Ukrajini. “Ukrajinci su se uvrijedili, ali kako ćete dovesti Putina za pregovarački stol? Mislim da je to Trump odradio maestralno. Potapšao ga je po ramenu i dao mu malo crvenog tepiha.”

Što se tiče nastavka procesa, Avdagić očekuje tihi diplomatski rad. “Ruska strana neće doći pregovarati dok stvari u većoj mjeri ne budu dogovorene. Možda nešto sitno ostane za pregovore, a tako inače funkcioniraju sastanci.” Na kraju je ocijenio da je Europa, unatoč pojedinim izuzecima, pokazala jedinstvo. “Vidimo dosta ujedinjenu Europu što se tiče Ukrajine, uz par izuzetaka... Europa je ipak pokazala unisonu poziciju.”

Ključne riječi
pregovori Ciparski model Trump Putin Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Moloh
Moloh
15:37 19.08.2025.

Donald Trump još nije odradio ništa korisno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
4
SLAB NA ŽENE

Seks-skandal koji je zdrmao SAD, Bill Clintona umalo izbacio iz 'predsjedničkog sedla'

Ozbiljan skandal, u čijem su se središtu našli, tadašnji predsjednik SAD-a, Bill Clinton i mlada pripravnica Monica Lewinsky, razbio je, do tada, čvrsto ukorijenjenu iluziju o njegovom skladnom braku, s uspješnom odvjetnicom, Hillary. Optužbe na Clintonov račun podigle su pravu buru – uznemirio se službeni Washington, a domino efektom i cijela američka i svjetska javnost. Clinton je najprije sve zanijekao, no u kolovozu, 1998., ipak je priznao da je obmanuo javnost, što ga je umalo stajalo opoziva

Učitaj još