Plenković na važnom sastanku s američkim izaslanstvom: 'Nastavljamo jačanje gospodarske razmjene i ulaganja sa SAD-om'

Hrvatski premijer Andrej Plenković održao je u nedjelju u Dubrovniku radni susret s izaslanstvom Kongresa SAD-a i dužnosnicima Bijele kuće, koje je predvodio senator Lindsey Graham, predsjednik Odbora za proračun Senata. Plenković je u objavi na platformi X poručio kako Hrvatska i SAD nastavljaju razvijati bliske i partnerske odnose u nizu područja.

„Poseban naglasak stavljamo na daljnje jačanje suradnje u obrani, kao i u energetici vezano za LNG terminal na Krku. Pojasnili smo i strateški značaj JANAF-ovog naftovoda kao dobavnog pravca nafte neruskog podrijetla za Hrvatsku i susjedne zemlje. Nakon uvođenja bezviznog režima i pristupanja Global Entry programu, Hrvatskoj je važno da se što skorije dovrši proces potvrde Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Zainteresirani smo za daljnje intenziviranje gospodarske razmjene i ulaganja između Hrvatske i SAD-a“, istaknuo je Plenković.

„Predstavio sam i reformske korake koje Hrvatska poduzima u pogledu pristupanja OECD-u, a u tom procesu očekujemo i nastavak podrške SAD-a. Razgovarali smo i o daljnjoj potpori Ukrajini i inicijativama za postizanje mira, krizi na Bliskom istoku i osiguranju humanitarne pomoći u Pojasu Gaze, ulaganjima u europsku obranu te suradnji u okviru NATO-a. U uvjetima globalnih neizvjesnosti, važnije je nego ikad jačati transatlantsko partnerstvo EU-a i SAD-a“, poručio je premijer. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je tijekom sastanka da dvije zemlje već godinama razvijaju sjajne odnose.

„Riješili smo bezvizni ulazak hrvatskih građana u SAD, a ovaj sastanak je vezan za skoru potvrdu Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, za što treba određeno vrijeme. Govorili smo i o drugim važnim temama, od strateškog partnerstva i sigurnosti do ruske agresije u Ukrajini. Senator Graham zastupa SAD u Koaliciji voljnih. Govorili smo i bliskoistočnoj krizi te potvrdili zajedništvo u pomoći Ukrajini u njenoj borbi za slobodu, a podsjetili smo i na svježa hrvatska iskustva u postizanju punog suvereniteta“, rekao je između ostaloga Grlić Radman.

Uz Plenkovića i Grlića Radmana, na radnom sastanku sudjelovali su i potpredsjednik vlade i ministar financija Marko Primorac, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara te dubrovački gradonačelnik Mato Franković.