SJEDNICA EUROPSKOG VIJEĆA

Plenković: EK će razmotriti pravne opcije za korištenje ruske imovine

GP Bregana: Premijer Plenković na svečanosti obilježavanja Dana carinske službe
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
24.10.2025.
u 06:38

Imovina ruske središnje banke nalazi se u belgijskoj tvrtki Euroclear, stoga se belgijska vlada pribojava da bi na nju možda pao teret u slučaju pravnih problema sa zajmom za Ukrajinu na temelju tih sredstava

Europska komisija trebala bi u sljedećih nekoliko tjedana razmotriti pravne opcije za korištenje zamrznute ruske imovine za financijsku pomoć Ukrajini, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković po završetku sastanka na vrhu država članica EU-a. Čelnici država članica složili su se da će raditi na rješavanju financijskih potreba Ukrajine u sljedeće dvije godine, ali nisu eksplicitno podržali korištenje ruske zamrznute imovine za reparacijski zajam te je to pitanje odgođeno za sljedeći samit u prosincu.

Premijer Plenković je rekao da je tekst zaključaka o Ukrajini, koji su prihvatile sve članice osim Mađarske, “nešto manje eksplicitan u odnosu na ranije nacrte, ali do ne znači da Komisija nije dobila nalog da nastavi raditi na tome i pripremi konkretni prijedlog za Europsko vijeće”.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je na konferenciji za novinare da će “Ukrajina imati financijska sredstva koja su joj potrebna za obranu od ruske agresije”. “Potrebno je još poraditi na tehničkim, pravnim i financijskim aspektima europske podrške, a na ovo pitanje vratit ćemo se u prosincu na Europskom vijeću“, rekao je Costa. “Danas je Europsko vijeće poslalo važnu poruku: EU je predan rješavanju hitnih financijskih potreba Ukrajine u sljedeće dvije godine, uključujući podršku njezinim vojnim i obrambenim naporima”, poručio je.

Imovina ruske središnje banke nalazi se u belgijskoj tvrtki Euroclear, stoga se belgijska vlada pribojava da bi na nju možda pao teret u slučaju pravnih problema sa zajmom za Ukrajinu na temelju tih sredstava. Za korištenje zamrznute ruske imovine za zajam Ukrajini trebat će naći osigurače koji će uvjeriti Belgiju da će sve zemlje članice EU-a solidarno snositi eventualnu odgovornost za otplatu duga ako do toga ikada dođe.
NI
Neurokirurg_i_Hrvatina
07:37 24.10.2025.

Ugojena i pretila EU može jedino razmotriti opcije za korištenje ozempica.

